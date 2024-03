Conoscere Thiene è…un gioco da ragazzi! – Thiene Turismo: la nuova guida della Città

Si terrà sabato 9 marzo 2024 nella Sala Riunioni di Palazzo Cornaggia, in via F. Corradini, 89, alle ore 17.30 la presentazione della guida turistica Conosci Thiene, dedicata alle giovani generazioni e non solo, un progetto curato dall’Assessorato al Turismo.

All’incontro saranno presenti

l’Assessora al Turismo, Marina Maino,

il presidente dell’OGD Pedemontana Veneta e Colli, Nicolas Cazzola

Pietro Sartori, giovane thienese che ha illustrato e curato la veste grafica alla pubblicazione.

Conosci Thiene

Nella guida sono raccontati, con un linguaggio semplice e adatto ai più giovani, i principali avvenimenti riguardanti la storia di Thiene, le tradizioni cittadine e le specialità enogastronomiche. Il testo è arricchito da aneddoti, giochi, curiosità, poesie e accenni biografici, per rendere ancora più interessante la conoscenza della Città. La visita alle principali attrazioni storico-artistiche si snoda attraverso cinque proposte di percorsi che, partendo dal Centro storico, toccano i diversi quartieri di Thiene.

Marina Maino

«Il Comune di Thiene, Assessorato al Turismo, – dichiara l’Assessora Marina Maino – è lieto di presentare la prima guida turistica dedicata ai bambini e giovani: Conosci Thiene.

Si tratta di un progetto realizzato per condurre le nuove generazioni alla scoperta di Thiene, per promuovere il rispetto e l’amore per i luoghi che si abitano e valorizzare il territorio comunale, coinvolgendo attivamente le famiglie nella scoperta delle bellezze locali.

L’auspicio è anche quello di attivare negli Istituti scolastici cittadini delle iniziative di visita del territorio perché solo attraverso la conoscenza delle ricchezze storico-artistiche e ambientali che ci circondano è possibile promuovere il rispetto dei luoghi in cui viviamo e accrescere la consapevolezza di quanto sia necessaria la loro tutela e l’impegno di ognuno per una più ampia valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale del nostro Comune.

Conosci Thiene offre un’opportunità unica ai più giovani di esplorare la nostra comunità in modo divertente e istruttivo. La guida comprende una serie di attività interattive, giochi, e informazioni pensate appositamente per coinvolgere i bambini e i giovani, rendendo la visita a Thiene un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

Attraverso percorsi tematici, curiosità storiche e attività ludiche, i giovani esploratori potranno avvicinarsi alla storia e alle tradizioni in maniera stimolante e divertente».

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita ma è consigliata la prenotazione al link http://tinyurl.com/5awbh46 .

Al termine della presentazione sarà possibile acquistare la guida che sarà poi disponibile anche presso l’Ufficio Turismo, la Biblioteca civica e le librerie della città.

Fonte Città di Thiene – Ufficio Stampa

www.comune.thiene.vi.it