Domenica 17 marzo 2024 ore 16:00 Chiesa di San Marco a Vicenza – Pueri Cantores del Veneto: a Vicenza “Concerto sulla Pace”

Domenica 17 marzo, alle ore 16:00 il coro Pueri Cantores del Veneto, in collaborazione

con l’ Associazione SALAAM Ragazzi dell’Olivo-VI

Assessorato alla Partecipazione del Comune di Vicenza,

realizzerà il “Concerto sulla Pace” presso la chiesa San Marco a Vicenza.

“Concerto sulla Pace”

L’evento è frutto della collaborazione instaurata con l’Associazione SALAAM Ragazzi dell’Olivo-Vicenza, da anni impegnata a sostenere l’infanzia e il popolo palestinese; il concerto ha lo scopo di promuovere una raccolta fondi straordinaria per aiutare varie realtà palestinesi che stanno vivendo difficoltà terribili dopo gli eventi del 7 ottobre 2023.

Durante il concerto saranno eseguiti brani di Allah Rakha, Brendan Graham, Rolf Lovland, Robert Fryson, Michael Barrett, Jacob Nerverud, Ten Bas, Wolfgang Amadeus Mozart e Giuseppe Verdi.

Il coro Pueri Cantores del Veneto APS è stato fondato dal M° Roberto Fioretto nel 1985; nel corso della propria carriera ha saputo affermarsi a livello nazionale ed internazionale sviluppando collaborazioni con i più importanti teatri, enti lirici ed orchestre d’Italia, d’Europa e degli Stati Uniti.

Lo scorso anno ha realizzato il Requiem di Mozart con un’orchestra degli Stati Uniti sotto la direzione del M° Gregory Buchalter, direttore del Metropolitan Opera House di New York.

Quest’anno sarà impegnato con uno scambio culturale a Dresda (D) dove si esibirà presso la Annenkirche di Dresda e la St. Nicholas Church di Potsdam

“Pueri Cantores” del Veneto

Il progetto del coro riunisce ragazzi di vari centri della Regione quali Padova, Vicenza, Lonigo e Mestre. Si prefigge in prevalenza uno scopo educativo che, tramite la pratica del canto, accompagna la crescita dei più giovani avvalendosi di uno studio approfondito sul controllo del fiato che sviluppa notevoli benefici sull’equilibrio psicofisico della persona.

L’associazione Salaam ragazzi dell’Olivo-Comitato di Vicenza è un’emanazione dell’omonima associazione nazionale sorta nel 1988. Con lo scopo di promuovere l’adozione a distanza dei bambini palestinesi che, sotto occupazione israeliana dal 1967, vivono situazioni di grave deprivazione culturale, sociale e umana.

Il gruppo di Vicenza si propone di tener viva l’informazione sulla dolorosa situazione del popolo palestinese. Popolo al quale è negato il diritto ad uno stato autonomo. Che subisce una quotidiana e pesantissima occupazione militare da parte del governo di Israele che viola i più elementari diritti umani.

Come noto, la situazione dopo il 7 ottobre è peggiorata in modo inenarrabile. Le necessità e i bisogni, non solo a Gaza ma anche nella Cisgiordania, sono enormi. L’iniziativa proposta è solo una goccia, ma necessaria per far sentire la nostra vicinanza e la nostra solidarietà al popolo palestinese.

Fonte Maria Menin – CORO PUERI CANTORES DEL VENETO APS