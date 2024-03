Montecchio Maggiore: Bando per Tesi di Laurea Galassini

Premio di Studio Galassini, scadenza prorogata e nuovi anni accademici ammessi. Prorogata al 31 agosto 2024 la scadenza per partecipare al Bando per Tesi di Laurea Galassini, promosso dalla Città di di Montecchio Maggiore con il patrocinio dell’Università degli Studi di Verona – Vicenza Univr Hub (VUH) su proposta del prof. Giuseppe Galassini che ne sostiene gli oneri.

Oltre alla nuova scadenza, vi è un’altra novità, ossia l’ammissione di nuovi anni accademici di laurea: possono infatti partecipare al Premio le tesi discusse nei quattro anni accademici antecedenti al 2023 – 2024 e nella prima sessione dell’anno 2023-2024 (sessione estiva) e presentate al termine di un regolare corso di Laurea magistrale.

Queste le due sezioni che compongono il Premio:

Sezione Carolina Cola Galassini:

istituito nel 2001 per ricordare l’impegno a favore della cultura della professoressa Carolina Cola Galassini e giunto alla nona edizione, è riservato a tesi di laurea su argomento di carattere locale o che approfondiscono tematiche legate alla conoscenza della realtà territoriale dell’Ovest Vicentino.



Sezione Maria Luisa Galassini:

istituito per ricordare la figura di Maria Luisa Galassini, stimata insegnante al Liceo A. Pigafetta di Vicenz e sensibile concertista prematuramente scomparsa, è riservato a laureati residenti nel territorio provinciale vicentino che siano iscritti ai corsi di studio presenti nelle sedi del Vicenza Univr Hub (VUH) indipendentemente dall’argomento di tesi. Vengono ammesse al concorso solamente tesi di laurea magistrali.

Le tesi devono essere inviate all’Ufficio Protocollo del Comune di Montecchio Maggiore, all’attenzione dell’Ufficio Cultura – Segreteria del Premio, tramite posta raccomandata o via mail certificata agli indirizzi: via Roma, 5 – 36075 Montecchio Maggiore (VI); montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net.

Devono essere in formato digitale e al momento della consegna gli autori devono sottoscrivere il consenso alla libera consultazione delle tesi in biblioteca e alla loro riproduzione, nei limiti previsti dalla legge, salvo l’obbligo di citazione della fonte.

Le tesi saranno collocate e conservate nella apposita saletta della Biblioteca Civica comunale. La premiazione si terrà con una pubblica cerimonia, durante la quale le tesi premiate potranno essere illustrate per un tempo massimo di 10 minuti.

Le tesi saranno giudicate da un’apposita Commissione, così composta:

prof. Bruno Giacomello, docente universitario, presidente;

il sindaco di Montecchio Maggiore o un suo delegato;

dott.sa Alice Zeno, esperta;

dott.ssa Cinzia Rossato, esperta;

il dirigente dell’Ufficio Cultura della Città di Montecchio Maggiore, segretario della Commissione.

Il Premio consiste in 5.000 euro per il vincitore della sezione Carolina Cola Galassini e 5.000 euro per quello della sezione Maria Luisa Galassini.

