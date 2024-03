Marostica: corso di educazione finanziaria dedicato alle donne

L’Amministrazione comunale di Marostica e il Centro Antiviolenza Sportello “Spazio Donna” di Marostica hanno organizzato un CORSO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA DEDICATO ALLE DONNE.

Un percorso appositamente progettato per fornire le conoscenze e le competenze necessarie per gestire in modo efficace le proprie finanze personali, investire con sicurezza e pianificare per il futuro finanziario. Attraverso esempi concreti, le partecipanti impareranno a prendere il controllo della loro situazione finanziaria, adottando strategie pratiche per raggiungere gli obiettivi finanziari personali e familiari.

EDUCAZIONE FINANZIARIA

Il corso, che conferma la profonda sinergia fra l’Amministrazione di Marostica e la realtà associativa di “Spazio Donna”, è gratuito. Sta facendo registrare fin dall’apertura delle iscrizioni un alto numero di partecipanti per i quattro incontri di cui è strutturata l’iniziativa.

Il primo appuntamento si articola in un doppio incontro di presentazione del primo modulo nelle date di mercoledì 13 marzo alle 17.45 e sabato 16 marzo alle 9.30 in Sala “prof. Aliprando Franceschetti”. Il calendario dei successivi incontri sarà definito insieme alle partecipanti per venire incontro alle loro esigenze.

Il corso sarà condotto dalla dott.ssa Maila Bozzetto, educatrice finanziaria e tratterà in maniera semplice e comprensibile i seguenti argomenti:

BILANCIO FAMILIARE: concetti finanziari di base, servizi bancari (conto corrente, costi e servizi, strumenti di pagamento), mutui e credito al consumo

PERCHÉ RISPARMIARE ED INVESTIRE: relazione rischio e rendimento, concetti di diversificazione, tipologie di investimenti (caratteristiche e rischi)

PENSIONE PUBBLICA E COMPLEMENTARE: concetti base sulla previdenza, l’importanza di pianificare per il futuro, fondi pensione e scelte per il TFR

PROTEZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO: Assicurazioni e cenni sulle successioni

Ylenia Bianchin

«Come abbiamo ribadito più volte, il nostro impegno come Amministrazione comunale nel promuovere iniziative di sensibilizzazione e contrasto al fenomeno della violenza sulle donne non è e non vuole essere limitato alla “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Sentiamo di dover tener vivo questo tema e il corso di educazione finanziaria che proponiamo con “Spazio Donna” si inserisce perfettamente in questa direzione.

Abbiamo ritenuto che proprio “Spazio Donna” di Marostica fosse l’associazione più adatta per sviluppare un’iniziativa che è del tutto innovativa per la nostra città e rappresenta uno dei possibili percorsi di emancipazione della donna. Il tema violenza è un tema sentito e deve essere attenzionato. Cosa che noi continueremo a fare con altre proposte e con il sempre maggiore coinvolgimento del territorio.

A nome dell’Amministrazione di Marostica ringrazio la dott.ssa Maila Bozzetto, che aveva già avuto modo di relazionarsi con noi per lanciare l’idea di un progetto legato alla gestione finanziaria delle donne e che adesso vede compimento grazie a “Spazio Donna”». – Ylenia Bianchin, assessore Pari Opportunità del Comune di Marostica

Graziella Zanetti

«“Spazio Donna” di Marostica è uno sportello decentrato della sede principale che abbiamo a Bassano del Grappa che quest’anno festeggia i dieci anni di presenza nella città murata. L’idea di promuovere e sostenere l’avvio di questo corso si lega a quella che è la realtà con cui “Spazio Donna” si confronta giornalmente e ciò quella di un numero sempre crescente di donne che si rivolgono ai nostri sportelli in cerca di aiuto ma anche di indipendenza.

Crediamo che un uso consapevole, autonomo e libero del proprio denaro sia un presupposto necessario per una vera e compiuta emancipazione femminile». – Graziella Zanetti, operatrice del Centro Antiviolenza Sportello “Spazio Donna” di Marostica

Marostica, 06 marzo 2024

Fonte Ufficio Comunicazione Comune di Marostica