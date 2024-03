Serie B1 femminile girone B, Lidia Digonzelli e il trampolino di lancio a Vicenza Volley – Dopo aver maturato esperienza l’anno scorso in A2, l’opposta classe 2005 è ora protagonista da titolare con la maglia berica

Lo scorso anno ha maturato un’esperienza importante in A2 femminile in un ambiente che ora la vede protagonista in B1 nonostante la giovane età. Vicenza Volley sta facendo rima con crescita per Lidia Digonzelli, opposta di origini genovesi al secondo anno nel sodalizio berico.

Sabato scorso la squadra allenata da Mariella Cavallaro ha piegato 3-1 il Cortina Express Imoco anche grazie ai 17 punti della giocatrice classe 2005, festeggiando l’approdo al secondo posto in classifica nel girone B.

Lidia Digonzelli

“Sapevamo bene – commenta Lidia – delle insidie di Imoco, a maggior ragione dopo il 3-0 subìto all’andata. Una squadra giovane con un potenziale enorme e caratteristiche fisiche notevoli. In settimana avevamo studiato molto le nostre avversarie, anche perché c’erano un po’ di incognite sul sestetto di partenza. Siamo state brave a imporre subito il nostro gioco contro una squadra che difende tanto e contrattacca. In una partita così combattuta, abbiamo avuto il merito di averci messo testa, riprendendoci quando calava la nostra attenzione”.

In piena corsa per i play off, Vicenza Volley sarà attesa domenica alle 18 dalla trasferta di Padova contro la Banca Annia Aduna. “E’ un avversario insidioso – avverte la Digonzelli – mi aspetto una partita da non sottovalutare e da giocare al massimo”.

Per Lidia, una stagione da protagonista

“Sono contenta del mio cammino, sono molto autocritica di solito, poi ho preso consapevolezza; ringrazio lo staff e le mie compagne per la fiducia che hanno in me, un aspetto importante anche perché sono tra le più giovani.

L’esperienza dello scorso anno in A2 mi ha permesso di imparare e anche di avere visibilità, poi in estate ho deciso di rimanere in un ambiente familiare per provare a confrontarmi con una categoria come la B1 che non conoscevo, un esame per prendere consapevolezza dei miei mezzi”.

Nelle foto di Daniele Marangoni, Lidia Digonzelli, opposta di Vicenza Volley

