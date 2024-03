“Le Amiche di Anna”: una mimosa per un futuro senza violenza

In occasione della Festa Internazionale della Donna, l’Associazione “Le Amiche di Anna” scende in campo con un banchetto solidale per dire basta alla violenza sulle donne con la vendita di mimose.

Sostieni anche tu la nostra causa!

Ti aspettiamo presso la Galleria del Centro Commerciale Thiene (Tosano) Via del Terziario, Thiene (VI).

Quando?

Oggi giovedì 7 marzo dalle 15:00 alle 19:00

Domani venerdì 8 marzo dalle 9:00 alle 19:00 (orario continuato)

I fondi raccolti alimenteranno i progetti di educazione e prevenzione contro la violenza di genere nelle scuole, perché il cambiamento inizia dalle nuove generazioni.

Acquista una mimosa e fai una donazione per supportare i progetti dell’Associazione “Le Amiche di Anna” che, da anni, si batte per restituire alle donne e ai suoi figli una vita libera da violenze e discriminazioni.

Insieme possiamo fare la differenza! Un piccolo gesto per un grande cambiamento: dona una mimosa!

Non sei solo/a! Insieme possiamo cambiare le cose!

Vieni a trovarci presso C/O Galleria del Centro Commerciale Thiene (Tosano), in via del Terziario a Thiene (VI)

“Le Amiche di Anna”: grazie per il tuo sostegno!

Cambiare tutto questo si può. Si deve!

Perché non è normale che sia normale.

Aiutaci ad aiutare

Ti aspettiamo!!!

Info e contatti Le Amiche di Anna APS:

Cell. 340 2201482 – leamichedianna@gmail.com

Scopri di più sui nostri progetti seguendoci anche su FB: https://www.facebook.com/leamichedianna