Eva Trentin: la mostra personale “Giardini di Marzo”

“Giardini di Marzo” mostra personale dell’artista Eva Trentin presso il C.U.B.O. ⬛

Eva Trentin

Eva Trentin, nata a Malo il 10 Aprile 1977. Maestra D’Arte ed Interior Designer, vivo e lavoro a Marano Vicentino. Dal 2000, concluso il percorso di studi, collaboro con professionisti legati al campo del Design, dell’ Edilizia e dell’Arte. Dal 2015 arte, artigianato e design diventa la mia principale occupazione.

Partecipa attivamente a mostre, eventi, collaborazioni in Italia ed all’estero.

Il suo approccio poliedrico nel campo dell’arte gli permette di unire le varie forme di linguaggio allo scopo di indagare il processo creativo in tutti i suoi aspetti. Nell’ultimo periodo performa in live painting in Italia e all’estero seguito da musicisti che prediligono l’approccio all’improvvisazione.

“un Contenitore Unico Banalmente Originale”

C.U.B.O.

Venerdì 8 marzo

Inaugurazione ore 18:00 con presentazione a cura di Michela Barausse.

Sabato 16 marzo ore 18:00

“A piedi nudi nel parco. Galateo, libertà, eleganza” Tiziana Busato Soprana racconta.

Sabato 23 marzo 18:00

“I giardini di Marzo si vestono di Poesia” il poeta vicentino Edoardo Gallo leggerà alcune sue poesie.

Mercolerdì 27 marzo ore 18:30

Finissage con musiche di Jon Ronzani.

Visitabile il venerdì, sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:30 e su appuntamento (+39 347 152 9109)

Piazza del Redentore 66, 36031 – Povolaro di Dueville (VI)

Fonte Eva Trentin