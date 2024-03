Coppa Davis: in mostra a Vicenza dal 29 al 31 marzo

Arriva a Vicenza la Coppa Davis: sarà esposta dal 29 al 31 marzo in Basilica palladiana

Negli stessi giorni mini campo da tennis in piazza dei Signori. La coppa sarà poi ospitata al Tennis Comunali Vicenza e al Teatro comunale per l’evento “Davis Trophy Tour – Galà del tennis Veneto”

Arriva a Vicenza la Coppa Davis, il trofeo tornato in Italia dopo 47 anni grazie ai successi di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli. Atleti guidati dal capitano Filippo Volandri, che hanno riconquistato lo scorso novembre a Malaga la celebre insalatiera d’argento.

Luoghi e giorni dove verrà esposta la Coppa Davis

La Coppa Davis arriverà a Vicenza il 28 marzo in occasione di una serata al Panathlon presieduto da Luigi Battistolli. Dal giorno successivo e fino al 31 marzo, il trofeo verrà esposto nella sala degli Zavatteri in Basilica palladiana. Negli stessi giorni sarà allestito in piazza dei Signori un mini campo da tennis, dove gli istruttori federali e i maestri accoglieranno bambini e famiglie per dei momenti di gioco e per fornire informazioni.

Dall’1 al 3 aprile approderà al Tennis Comunali Vicenza, location scelta dagli organizzatori che premia la società con più tesserati nella Regione. Il gran finale è previsto per la serata del 3 aprile quando la Coppa Davis salirà sul palco del Teatro comunale di Vicenza per l’evento “Davis Trophy Tour – Galà del tennis Veneto”.

A presentare la tappa vicentina della coppa oggi in sala Stucchi sono stati il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore allo sport Leone Zilio, Gianni Milan, vice presidente della Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel), e Mariano Scotton, presidente del Cr Veneto della Fitp.

Il trofeo: un’occasione per celebrare il tennis e i successi degli azzurri

«È un onore ospitare a Vicenza il prestigioso trofeo per una delle poche tappe nel Nordest del lungo e applaudito tour che sta attraversando l’intera Penisola. – Sottolineano il sindaco Giacomo Possamai e l’assessore allo sport Leone Zilio -. I tanti appassionati avranno l’opportunità di ammirare e fotografare, accedendo gratuitamente nella sala degli Zavatteri, il simbolo del tennis a squadre. Ma anche di celebrare il meritato successo degli azzurri, che con la loro capacità tecnica e passione hanno saputo ridare slancio al tennis. Uno sport molto praticato e seguito anche in città. E proprio per celebrare questa disciplina daremo la possibilità a più piccoli di cimentarsi, nei giorni in cui verrà esposta la coppa, con racchetta e pallina proprio in piazza dei Signori».

Il tennis italiano vola alto: Sinner è il simbolo di un’epoca d’oro

«Da vicentino è motivo di immenso orgoglio e un sogno che si concretizza poter ospitare la Coppa Davis nella mia città. – Dichiara Gianni Milan, vice presidente della Federazione italiana tennis e padel –. Il tennis italiano sta vivendo un momento incredibile. E Jannik Sinner è un po’ l’emblema del movimento, ma tutto quello che sta succedendo è un qualcosa di straordinario e siamo soltanto agli inizi. Bisogna però ricordare da dove siamo partiti, dai momenti bui che abbiamo attraversato e dalle difficoltà che abbiamo vissuto. Per questo, forse, i successi di oggi sono ancora più belli. E, allora, non vediamo l’ora che la celebre insalatiera d’argento arrivi a Vicenza».

La Coppa Davis a Vicenza: una festa per il tennis

Dopo l’esposizione al Panathon Club e in Basilica palladiana, la coppa sarà presente all’evento, al Teatro Comunale, “Davis Trophy Tour – Galà del tennis Veneto”. La festa regionale del tennis al quale saranno invitate tutte le società affiliate del Veneto. Sarà una serata ricca di sorprese e di personaggi. Una serata dove gli appassionati potranno scattare le foto ricordo proprio davanti al trofeo. E sarà anche il momento in cui verranno premiate le società più virtuose e capaci di sostenere gli asset federali nella promozione e nello sviluppo del tennis, in quel processo di crescita che ha portato la Federazione a raggiungere traguardi importanti.

Dal giorno successivo la Coppa Davis proseguirà il suo tour in tutto il Paese fino a settembre quando tornerà alla Unipol Arena di Bologna. Tornerà in occasione degli incontri della fase a gironi delle Davis Cup Finals 2024, inizio del percorso degli azzurri che punteranno a difendere il titolo.

Vicenza, 7 marzo 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa