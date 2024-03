Castello di Thiene: un Weekend da favola dedicato alle donne

Fine settimana dedicato alle donne al Castello di Thiene,

Venerdì 8 marzo concerto tra i fiori, sabato 9 e domenica 10 percorso interattivo dedicato alla Bella e la Bestia

Emozioni al femminile al Castello di Thiene

Sarà un weekend da favola, dedicato a tutte le donne (grandi e piccine), quello che ci attende al Castello di Thiene. L’ 8 marzo alle ore 22 – il primo evento calendarizzato per le 20 è già sold-out da settimane – si svolge il Flower Light Concert: una emozionante esibizione musicale dal vivo, su colonne sonore famosissime. Per la prima volta, la sala dedicata all’esibizione musicale, sarà trasformata dalla presenza di centinaia di fiori a led multicolore per uno spettacolo visivo e sonoro unico nel suo genere. Un vero e proprio viaggio emozionale tra luci e musica.

Giochi, laboratori e avventure

Chiusa la parentesi floreale del venerdì già sabato 9 marzo pomeriggio dalle 14.00, e tutta domenica 10 marzo dalle 10.00, il Castello di Thiene si ripresenta al pubblico con le tinte pastello de “le Avventure di Belle”: l’evento, che strizza l’occhio alle piccole principesse, è un family show interattivo. Attraverso un percorso fatto di giochi, laboratori creativi, cose da costruire e attività immersive, gli ospiti avranno l’opportunità di interagire direttamente con i personaggi della celebre vicenda de “la Bella e la Bestia”, vivendo momenti indimenticabili e affascinanti avventure; il clou dell’evento sarà l’improvvisa scomparsa della Bestia proprio durante i preparativi del grande matrimonio con Belle. Come salvare la situazione? Da scoprire partecipando.

Gli eventi sono a pagamento e su prenotazione.

Per ulteriori informazioni: www.castellodithiene.com

Thiene (VI), 7 marzo 2024

Fonte: Castello di Thiene (VI) – Ufficio Stampa