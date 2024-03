Bill-La Biblioteca della legalità: 203 nuovi libri sulle pari opportunità

Bill-La Biblioteca della legalità si arricchisce di 203 libri sulle pari opportunità

Al teatro Astra la consegna delle tre valigie donate dalla Consulta per le politiche di genere

Bill-La Biblioteca della legalità si arricchisce di nuove valigie

Tre nuove valigie, contenenti 203 libri sul tema delle pari opportunità, sono state donate alla biblioteca della legalità “Bill” di Vicenza. La consegna è avvenuta ieri al teatro Astra, alla presenza della vicesindaca Isabella Sala, dell’assessore all’istruzione Giovanni Selmo e della responsabile di Bill Vicenza Loredana Perego. All’evento hanno partecipato anche gli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Un impegno per l’uguaglianza di genere

«Con la Consulta per le politiche di genere abbiamo deciso di sostenere un progetto comune: l’avvio di nuove “valigie di libri” dedicate al tema dell’uguaglianza di genere», ha sottolineato la vicesindaca Sala. «L’obiettivo è quello di promuovere fin dai primi anni di vita percorsi di educazione all’affettività, di contrasto agli stereotipi e ai pregiudizi. Le nuove valigie Bill offriranno a studentesse e studenti tante occasioni per scoprire se stessi e crescere nelle relazioni paritarie e costruttive».

Bill-La Biblioteca della legalità: un valore aggiunto per le scuole

«Bill-La Biblioteca della legalità, già dotata di numerose valigie su diversi temi, è un punto di riferimento per le scuole di ogni ordine e grado», ha aggiunto l’assessore Selmo. «L’inserimento di testi sulla parità di genere e il contrasto degli stereotipi rappresenta un valore aggiunto e un’opportunità ulteriore per favorire percorsi di educazione sentimentale per i ragazzi».

Un evento per riflettere sull’amore nell’era digitale

Gli studenti presenti all’inaugurazione hanno potuto assistere anche allo spettacolo “Educazione sentimentale ovvero, l’amore al tempo di Instagram”, con Valentina Brusaferro e Martina Pittarello. Lo spettacolo ha offerto spunti di riflessione sulla gestione dell’affettività nell’era digitale durante l’adolescenza.

L’iniziativa è parte del programma per l’8 marzo, Giornata Internazionale della donna, promosso dall’assessorato alle pari opportunità con le associazioni componenti la Consulta per le Politiche di Genere e molte realtà del territorio.

Vicenza, 7 marzo 2024

La Redazione Vicenzareport: fonte comunicato dal Comune di Vicenza – Ufficio Stampa