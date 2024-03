Baxi: le competenze avanzate per la transizione energetica green

Nel 2024 Baxi punta sulla formazione Custom-Made per una transizione energetica davvero green

Anche per il 2024, la formazione continuerà a essere uno dei cavalli di battaglia di Baxi SpA, azienda leader nelle soluzioni più avanzate per garantire il comfort ambientale. Quest’anno, oltre alle proposte attivate in maniera continuativa, Baxi si concentrerà anche sull’ampliamento delle competenze di tutti i target di riferimento attraverso dei percorsi mirati, studiati per approfondire le tematiche legate alle soluzioni offerte dall’azienda vicentina per favorire l’ormai imprescindibile transizione energetica.

Target professionisti

Da anni tutta l’Europa ha compreso la necessità di compiere dei passi importanti verso la decarbonizzazione e una progettazione sostenibile. Da questa consapevolezza è scaturito un processo di transizione energetica che ha comportato un notevole fermento nel settore edilizio. Soprattutto in ambito progettuale, dove sono state sviluppate nuove tecniche in linea con le normative.

Per aiutare i professionisti a essere sempre aggiornati su questi nuovi sviluppi e conseguire le competenze richieste, Baxi dedica loro Obiettivo Professional. Un ciclo di incontri di formazione programmati per tutto il 2024 il cui obiettivo sarà quello di illustrare e approfondire la riqualificazione mediante l’utilizzo di energie da fonti rinnovabili, la normativa relativa agli impianti termotecnici e le possibili soluzioni (sostenibili ed efficienti) per la ristrutturazione di edifici e impianti nel terziario. A supporto delle tesi trattate, verranno analizzati specifici casi studio. Verrà, inoltre, trattata la tematica dell’acustica. Elemento che sta assumendo un ruolo sempre più importante nella progettazione di impianti tecnologici, sia in termini di comfort che di risparmio energetico.

Target installatori

Continuerà anche per il 2024 il ciclo di corsi di formazione itinerante in tutta Italia denominato Educational Program e dedicato a pompe di calore e sistemi ibridi. La transizione energetica porta con sé la necessità di contare su una formazione sempre più solida in materia di soluzioni basate sull’uso di energie rinnovabili. Ecco perché Baxi ripropone questo format ai propri installatori, offrendo loro non solo contenuti teorici ma anche pratici. Quest’anno verrà affrontata in modo particolare la tematica dell’efficienza e sicurezza sui gas refrigeranti con focus a basso GWP.

I corsi Educational Program vengono tenuti da personale interno altamente qualificato affiancato da esperti nella docenza delle materie proposte. Oltre ad approfondimenti sulle normative applicabili allo specifico segmento delle apparecchiature oggetto di studio, verranno presi in esame gli aspetti costruttivi delle macchine stesse. Nonché le logiche di funzionamento, le caratteristiche peculiari dei prodotti ecc.

Target centri assistenza

Allo scopo di divenire un punto di riferimento per i propri partner e fornire loro gli strumenti necessari per affrontare con la dovuta competenza le nuove sfide della decarbonizzazione, Baxi mette a disposizione dei centri di assistenza la piattaforma e-learning BAXI L@B 7/24 contenente video-corsi disponibili on demand. Tutti i giorni 7/24, formazione in versione digitale per l’acquisizione di informazioni e strumenti indispensabili per assicurare alla Rete Service un’evoluzione strategica rafforzata dai continui aggiornamenti. Questa specifica piattaforma e-learning, infatti, consente l’accesso individuale e illimitato a numerosi contenuti per tutte le categorie dell’offerta formativa. Ciascun corso è costituito da più video di durata variabile accompagnati da test di verifica intermedia, oltre al test finale per l’ammissione al corso pratico in aula.

Non mancano inoltre i tools di statistica e analisi sull’andamento della formazione individuale e un servizio di supporto dedicato in caso di dubbi o quesiti particolari.

Oltre a questo strumento pratico e innovativo, nato per garantire un servizio professionale ineccepibile, Baxi offre anche i più tradizionali corsi in presenza presso il Training Center Baxi L@B con un’offerta formativa strutturata in 4 sezioni:

Corsi Tecnici (CT) per conoscere nel dettaglio i prodotti dell’azienda;

Corsi Professionali (CP) dedicati alle competenze professionalizzanti di base;

Corsi Normativi (CN) per approfondimenti in ambito normativo/legislativo;

Corsi Business (CB) dedicati alle competenze utili alla crescita e al consolidamento del business.

Oltre alla sede di Bassano, Baxi può contare su altri Training Center delocalizzati per erogare formazione anche ai partner che hanno più difficoltà a spostarsi dalla propria area di lavoro.

In linea con l’offerta di prodotto, BAXI L@B propone inoltre dei corsi di specializzazione sulle soluzioni Baxi pensate per la transizione energetica. Le proposte variano a seconda delle competenze degli interlocutori coinvolti con interventi sia pratici che teorici.

Progetti rivolti all’utente finale

A riprova di quanto la formazione e l’informazione per Baxi rivestano un’importanza pari a performance e sviluppo tecnologico, l’azienda si è dedicata anche a un’intensa campagna social rivolta all’utente finale pensata per comunicare contenuti volti a guidarlo nella scelta del prodotto più adatto, spiegando i motivi per cui i sistemi ibridi sono sostenibili, i vantaggi di pompe di calore e sistemi ibridi, nonché fornendo consigli pratici (per es. cosa fare se aumenta la necessità di acqua calda sanitaria).

Questa campagna va ad aggiungersi ad altri progetti di comunicazione che Baxi ha attuato per contribuire a informare i consumatori quali il progetto educational “7 trucchi per risparmiare in bolletta”, che le è valso il primo premio Mediastars.

Per Baxi il comfort sostenibile parte dalla consapevolezza e dalla formazione.

www.baxi.it

Bassano del Grappa, 7 marzo 2024

Silvia Piliego – media relations Baxi SpA