Unione di caratteri: alla scoperta delle tecniche di stampa

. Un tuffo nella storia per scoprire le antiche tecniche di stampa – Si chiama “Unione di caratteri” il progetto, senza fini di lucro, che ha come obiettivo dare una seconda vita ai caratteri mobili, ossia la tecnica di stampa basata sull’uso di elementi mobili per riprodurre testi su un supporto di carta.

Un’arte antichissima (secondo alcuni studi venne introdotta la prima volta in Cina attorno al 1041) e poi proseguita in tutto il mondo per oltre nove secoli, se è vero che alcune tipografie l’hanno utilizzata, anche nel Vicentino, sino agli Anni Ottanta.

Tipografia Unione di Vicenza

Un pezzo di storia in cui ci si può tuffare presso la Tipografia Unione di Vicenza, fondata nel 1960 da Bruno Bertoldo e poi portata avanti dalla figlia Fiorella e dalla nipote Giulia Manea, con queste ultime due, mamma e figlia, che proseguono tuttora l’attività di famiglia, che rappresenta una storia di passione ed innovazione.

Nel tempo l’azienda, ora specializzata in progettazione creativa e produzione di packaging, si è evoluta, con l’introduzione di macchinari moderni, ma al suo interno ha conservato gli antichi strumenti, talvolta visitati da appassionati e giovani impegnati nei loro studi, in grado di garantire un futuro lavorativo, oltre che all’interno di aziende, nel design grafico.

Ariel Brandolini

Il progetto Unione di caratteri è nato due anni fa durante una visita in tipografia di Ariel Brandolini, classe 1979, graphic designer di Design e Associati a Mogliano Veneto (Treviso). Argentino nativo di Buenos Aires e trasferitosi in Italia a 23 anni, rimasto stregato dalla presenza di molte centinaia di caratteri mobili. Attorno a lui, da marzo 2023 docente di type designer all’istituto universitario Salesiano di Venezia (IUSVE), si è costituito un gruppo di “attori”, in buona parte vicentini.

“Tipi Strani”

Per l’iniziativa strategico il coinvolgimento di “Tipi Strani”, associazione culturale con sede a Marano Vicentino e formata nella quasi totalità da giovani, specializzati nello studio delle antiche tecniche di stampa, che hanno impresso i caratteri su carta. Dopo aver selezionato 12 tipologie diverse, le cosiddette “polizze”, Brandolini ha digitalizzato tutti i caratteri mobili, custoditi negli antichi cassettoni in legno della Tipografia Unione.

Giulia Manea

Un lavoro lungo e impegnativo, durato oltre un anno, ospitato e coordinato da Giulia Manea di Unione Collector. Un luogo all’interno della Tipografia Unione che unisce storia e cultura moderna. Per festeggiare la conclusione del progetto è stato realizzato un volume. A sua volta senza fini di lucro,. Nella prima parte racconta come nei secoli si sono evoluti i caratteri mobili a livello internazionale. Con l’aggiunta di nozioni storiche e curiosità da tutto il mondo.

Antica tecnica tipografica

Il libro, che può essere utilizzato anche come agenda. All’inizio di ogni mese viene presentato un singolo carattere, chi l’ha creato e la sua diffusione nelle varie epoche. Rappresenta un omaggio alla creatività e all’antica tecnica tipografica della stampa a caratteri mobili che ha contribuito all’importanza del recupero e della sostenibilità.

Proprio in un periodo in cui la tutela dell’ambiente rappresenta un’esigenza sempre più impellente, fondamentale per “Unione di caratteri” è stata la partnership con la Cartiera Favini di Rossano Veneto. Cartiera fondata nel 1906, impegnata dagli ultimi decenni del secolo scorso nella creazione di prodotti in sintonia con la natura.

Alla fine degli Anni Novanta la storica industria bassanese, per la quale il concetto di economia circolare è centrale nello sviluppo dei prodotti, ha lanciato sul mercato Alga Carta. Un metodo brevettato che consente il riutilizzo di un particolare tipo di alghe che infestavano la laguna veneta.

