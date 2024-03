Scomparsa del prof. Tonino Assirelli

Aldighieri (GN-FdI): “Ci lascia il prof. Tonino Assirelli, pilastro della destra a Vicenza”

“Accogliamo con grande tristezza la notizia della scomparsa del Professor Assirelli, storico esponente della Destra vicentina. Ha incarnato pienamente quel ruolo di guida per la nostra comunità, proprio come Virgilio lo è stato Dante. Tanti dei nostri dirigenti di partito, militanti e sostenitori, hanno avuto la fortuna di potersi confrontare ed imparare con il Professore. Se oggi a Vicenza abbiamo l’onore di rappresentare quest’area è grazie anche al suo instancabile e appassionato lavoro.

Ha servito le nostre istituzioni, vivendo da consigliere di minoranza a Vicenza la lunga traversata del MSI, facendo poi l’assessore e consigliere per la Provincia. Rimanendo sempre vicino ai cittadini. Un vero esempio di buona politica, che anche dopo aver lasciato attivamente non ha abbandonato. Ne sono testimonianza gli incontri casuali in centro a Vicenza, che diventavano sempre occasione di imparare qualcosa di nuovo da lui per tutti noi.

Siamo certi che il suo ricordo e il suo impegno rimarranno esempio da portare avanti e tramandare per le nuove generazioni. Esprimiamo le nostre sentite condoglianze alla famiglia e la nostra profonda gratitudine al Professore.”

Cosi il vicepresidente regionale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Nicolò S. Aldighieri.

Vicenza, Giovine (FdI):

“A Dio prof. Assirelli, volto storico della destra vicentina e riferimento per le nuove generazioni”

“Accogliamo con profonda tristezza la notizia della scomparsa del Professor Assirelli. Pilastro storico della Destra vicentina che ha rappresentato per generazioni di militanti un vero punto di riferimento. Per decenni consigliere di minoranza a Vicenza sotto l’insegna del MSI, Assessore e Consigliere in Provincia dal 2002 al 2012. Il suo ricordo rimarrà fulgido esempio di quella buona politica fatta di serietà, competenza e passione per le nuove leve che nel tempo si sono avvicinate alla nostra Comunità. Giovani a cui il Professor Assirelli ha sempre dispensato consigli e insegnamenti contribuendo alla crescita e al consolidamento di una classe dirigente di Partito che a lui deve molto.

Grazie di tutto Tonino e buon viaggio”.

Cosi il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e deputato Silvio Giovine.

Vicenza, 06/03/2024