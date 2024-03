“Riprendiamoci Vicenza” – sabato 9 marzo, ore 16:30 – Manifestazione per la sicurezza in piazza Esedra di Campo Marzo a Vicenza.

Sabato 9 marzo

saremo in piazza a Vicenza per manifestare contro il degrado, lo spaccio, la violenza, la delinquenza che quotidianamente stringono d’assedio Vicenza, come ormai tante, troppe altre città d’Italia!

Noi non ci vogliamo assuefare né rassegnare a questa situazione ed al totale abbandono dei cittadini da parte delle istituzioni.

La presenza in piazza e per le strade sarà la nostra risposta ed primo passo per riprenderci Vicenza, insieme a tutti gli italiani che vogliono reagire e non girano la testa dall’altra parte!

06 marzo 2024

Gian Luca Deghenghi

Portavoce Movimento Italia Sociale Vicenza (M. I. S.), tra le sigle organizzatrici.