Rete Biblioteche Vicentine: “A proposito di donne”

“A proposito di donne”, un percorso nel mondo delle donne proposto dalla Rete Biblioteche Vicentine

Un percorso di lettura dedicato alle donne, per rafforzare la cultura del rispetto e della parità di genere. Si chiama “A proposito di donne” e lo propone la Rete Biblioteche Vicentine in occasione dell’8 marzo in cui si celebra la Giornata Internazionale delle Donne. Non una festa delle donne, ma un percorso di conoscenza dell’immenso mondo delle donne.

Un viaggio

tra donne celebri, artiste, letterate, scienziate, poetesse;

donne musiciste, sportive, viaggiatrici; donne trasgressive

donne resistenti, femministe, fuori dagli stereotipi.

Ma anche lo sbilanciamento sociale, lavorativo, di potere; le donne non considerate dalla politica, dalla medicina, dalla divisione dei carichi familiari, dall’organizzazione del lavoro, degli orari, delle città pensate sulla misura degli uomini; e donne oggetto di violenza.

La partenza del viaggio è sul sito della Rete Biblioteche Vicentine (https://rbv.biblioteche.it//home/a-proposito-di-donne/?stage=Live) dove si trova un contenitore di percorsi tra i libri, i siti, i materiali disponibili in rete, scritti da donne o sulle donne.

Un progetto frutto della collaborazione tra le competenze specifiche delle bibliotecarie e dei bibliotecari della provincia di Vicenza e di associazioni come Donna chiama Donna e il Centro Capta, che da molti anni sono a fianco delle donne vittime di violenza, l’associazione Presenza Donna con la sua biblioteca specializzata sulle donne e il loro sguardo sul mondo, e infine BILL, Biblioteca della Legalità che vuole promuovere una cittadinanza più attenta ai valori fondamentali della legalità e della giustizia nelle giovani generazioni.

Un percorso non si esaurisce in un giorno

E soprattutto crea consapevolezza, mantenendo acceso il riflettore sulla condizione di molte donne di cui si parla solo in occasione di fatti gravi, mentre tra un femminicidio e l’altro non si fa nulla perché quella condizione cambi.

Per questo RBV propone una serie di percorsi bibliografici che esplorano il mondo delle donne attraverso il catalogo della rete bibliotecaria, ricca di oltre un milione e mezzo di documenti pronti per il prestito gratuito, aggiungendo una sitografia con rimandi ad altri giacimenti specializzati di informazioni e letture e una sezione di materiali che rende disponibili risorse presenti in rete.

Marco Guzzonato

“Le biblioteche possono e devono fare la loro parte -commenta il vicepresidente con delega alla Cultura e alla Rete Biblioteche Vicentine Marco Guzzonato– per favorire quel passo culturale che ci porti finalmente ad abbandonare le dinamiche discriminatorie e irrispettose che penalizzano e umiliano le donne, e che troppo spesso assecondiamo o non ostacoliamo. Dobbiamo smantellare pezzo per pezzo le ingiustizie sociali che la logica patriarcale dominante ha radicato nel nostro sistema socio economico e nel mondo del lavoro. Ingiustizia sociale e degrado culturale sono poi l’habitat perfetto per la violenza, verbale e fisica, che abbiamo il dovere di contrastare ed estirpare con un vero rinnovamento culturale e di sistema”.

Francesca Lazzari

“La letteratura, i libri, la lettura, le biblioteche – dichiara la Consigliera di Parità della Provincia di Vicenza Francesca Lazzari – danno voce alle donne, le raccontano, trovano le parole per elaborare i lutti, le violenze, le discriminazioni subite, per immaginare alternative al mero conformarsi agli stereotipi dominanti, per mettere in discussione i condizionamenti acquisiti nel tempo, per consolidare e disseminare valori etici e sociali di equità, giustizia e pieno accesso alla cittadinanza e al riconoscimento delle donne nella nostra società. Ringrazio di cuore la Rete Biblioteche Vicentine per il progetto “A proposito di donne”, con l’auspicio che siano le nuove generazioni a trascinare il cambiamento culturale e conseguentemente sociale verso un’autentica e non retorica valorizzazione delle differenze”.

Leggere donna, leggere le donne, leggere di donne: leggere fuori dagli schemi.

L’intervento di Francesca Lazzari

Consigliera di Parità della Provincia di Vicenza

La dimensione del superamento delle disuguaglianze di genere appare ancora oggi come una questione di primo piano e rappresenta una delle sfide più importanti per l’avvenire delle giovani generazioni, perchè la rarità delle donne nei luoghi delle decisioni è stata identificata come uno dei freni al cambiamento sociale, culturale e allo sviluppo economico dei territori. Dare una più forte ed incisiva voce alle donne e ai generi è l’occasione per avviare una nuova visione di comunità.

E’ necessario ed urgente, in questo momento storico, accelerare il cambiamento, trasformare le evidenze in obiettivi e gli obiettivi in misure e interventi concreti ed operativi.

Basta chiacchiere, basta buone intenzioni, basta riferimenti alla parità nei proclami e nei documenti.

Proprio per la sua differenza, ogni persona deve potersi realizzare in tutta la sua originale pienezza. L’8 marzo ha senso se ci richiama all’impegno in questa direzione.

L’8 marzo Non è una festa

I dati ci dicono che il lavoro delle donne è in media un lavoro più fragile, più intermittente, più aleatorio, più flessibile. Quindi meno garantito e tutelato rispetto a quello maschile.

Percepiscono i salari più bassi,

vengono più facilmente espulse dal mercato del lavoro,

non godono più di alcune tutele sociali,

sono sotto rappresentate nelle istituzioni e nei ruoli apicali,

nella maggior parte dei casi, non vedono riconosciuto il diritto alla maternità e a servizi di supporto efficienti e accessibili per agevolare la cura di figli piccoli e parenti anziani.

Le cause di tali discriminazioni sono tante:

la segregazione di genere nel lavoro,

nel percorso formativo e scolastico,

il soffitto di cristallo,

la maggior precarizzazione del lavoro femminile, le procedure di selezione e accesso non neutrali rispetto al genere e così via …

Ma in tutte queste possibili discriminazioni pesano gli stereotipi culturali che si fondano ancora in una diffusa cultura sessista neopatriarcale e maschilista.

Il quadro legislativo e la sua applicazione, pur fondamentale, da solo non è sufficiente. E’ nostro compito ispirare, sostenere, disseminare e consolidare il cambiamento verso una società più democratica, più equa, più sana, più rispettosa e inclusiva dei generi.

Lo scenario

Offrire strumenti contro i rigurgiti e le involuzioni che i periodi di crisi sempre comportano. In questo scenario, attraverso la molteplicità dei linguaggi e delle forme di impegno civico e politico dobbiamo ritrovare la capacità di favorire l’equità di genere e la corretta rappresentazione delle diversità di tutti e tutte. Soprattutto nel lavoro, per contrastare le violenze, le discriminazioni subite.

Per immaginare alternative al mero conformarsi agli stereotipi dominanti. Per mettere in discussione i condizionamenti acquisiti nel tempo, per consolidare e disseminare valori etici e sociali di equità, giustizia e pieno accesso alla cittadinanza e al riconoscimento delle donne.

L’auspicio è che siano le nuove generazioni a trascinare il cambiamento culturale e conseguentemente sociale verso un’autentica e non retorica valorizzazione delle differenze.

Questo è l’augurio che faccio a tutte noi per questo 8 marzo 2024.

Francesca Lazzari Consigliera di Parità della Provincia di Vicenza