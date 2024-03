Prorogato il bando caldaie: come ottenere il contributo comunale

Prorogato il bando caldaie: fino all’1 aprile si può chiedere il contributo per la sostituzione di caldaie e condizionatori

Per proprietari di immobili in città con Isee fino a 30 mila euro

Il termine per richiedere il contributo comunale per la sostituzione di caldaie e condizionatori è stato prorogato all’1 aprile. Per chi acquista impianti più efficienti, di classe A o superiore, il beneficio è pari al 20 per cento della spesa effettuata per un massimo di 350 euro.

Chi può accedere alla misura di sostegno

Alla misura, a sostegno dell’efficientamento energetico nell’ottica di una riduzione delle emissioni inquinanti, possono accedere i cittadini con Isee inferiore a 30 mila euro. I beneficiari devono essere residenti nel Comune di Vicenza e proprietari dell’immobile dove è installata la caldaia o il condizionatore oppure non residenti in città e proprietari di immobili situati a Vicenza ad uso residenziale e in stato di locazione. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche. Sono considerati validi gli interventi di sostituzione effettuati tra l’1 ottobre dello scorso anno e il 30 aprile.

Come fare la richiesta di contributo

La richiesta di contributo si può fare online, nel sito del Comune (https://bit.ly/bandosostituzionecaldaievi), accedendo con Spid o Cie. Nella domanda va allegata la ricevuta del versamento dell’imposta di bollo, che si può pagare online tramite PagoPa (https://bit.ly/pagopabandocaldaie) o nelle tabaccherie.

Sono ammessi al beneficio gli interventi che riguardano la sostituzione di caldaie e condizionatori installati da almeno cinque anni. La caldaia deve essere cambiata con una a condensazione che sia almeno in classe A. Il nuovo condizionatore, con o senza pompa di calore, deve avere una classe energetica superiore a quello da sostituire e comunque non inferiore alla A++.

I contributi, finanziati dal Comune con 50mila euro, saranno assegnati fino a esaurimento dei fondi disponibili secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Maggiori informazioni sul bando sono disponibili nella pagina Contributi e sussidi: (https://bit.ly/bandosostituzionecaldaievi )

Vicenza, 6 marzo 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa