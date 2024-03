Polizia Locale di Vicenza: cerimonia del 196° Anniversario e dedizione

Cerimonia in Loggia del Capitaniato per il 196° Anniversario del Corpo di Polizia Locale di Vicenza

Sindaco Giacomo Possamai: «Un esempio di abnegazione e dedizione alla città anche in occasione dell’ultima emergenza maltempo»

Questa mattina nella Loggia del Capitaniato si è tenuta la cerimonia per il 196° Anniversario del Corpo della polizia locale di Vicenza.

Possamai: Polizia Locale e Protezione Civile un binomio vincente per la città

«È stata l’occasione – ha detto al termine il sindaco Giacomo Possamai – per ringraziare gli agenti per il lavoro che svolgono quotidianamente per la città. Ed in particolare per la grande abnegazione che hanno dimostrato la settimana scorsa, durante l’emergenza maltempo. Un evento che ha visto la presenza della polizia locale ovunque fosse necessario. Presenza fondamentale nel territorio tra la gente e in centrale operativa con le centinaia di risposte date andando ben al di là dei compiti istituzionali.

È giusto ringraziare loro e ringraziare la protezione civile, a cui oggi abbiamo consegnato uno specifico encomio. La polizia locale è davvero il primo interfaccia tra il Comune e i cittadini. Per questo da novembre abbiamo fatto partire la sperimentazione dei vigili di quartiere. Vigili che vogliamo rafforzare anche grazie alle nuove assunzioni. Siamo convinti che il principale impegno della polizia locale debba essere proprio la presenza nel territorio e la vicinanza ai cittadini».

La cerimonia si era aperta con il saluto del Prefetto e l’intervento del comandante della polizia locale Massimo Parolin. I comandante ha ricordato alcuni numeri dell’ultimo anno di attività del Corpo, tra cui le 79.477 risposte date dalla centrale operativa ai citatdini. Nel dettaglio: 19% in più rispetto all’anno precedente, le 5.700 ore impiegate in attività sul territorio per la sicurezza urbana e le 155 operazioni antidroga.

Un esempio di sinergia e collaborazione

Sono stati quindi consegnati, come da tradizione, gli encomi agli ufficiali e agli agenti che si sono particolarmente distinti nel corso del 2023, preceduti da un riconoscimento speciale consegnato dal sindaco al Gruppo volontari di Protezione Civile del Comune di Vicenza in relazione all’ultima emergenza maltempo, “per aver operato con competenza, dedizione e professionalità in una grave situazione di emergenza idraulica, a tutela del patrimonio pubblico e privato nonché a salvaguardia dell’incolumità pubblica”.

Sicurezza e professionalità: gli encomi ricevuti

Il commissario capo Lucantonio Spaziante e il commissario principale Sandro Carolo hanno ricevuto un encomio “per la gestione ultradecennale di eventi ad alto impatto viabilistico e manifestazioni nazionali e internazionali, in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, rappresentando un esempio di pianificazione e decisione organizzativa”.

Un encomio è stato attribuito anche all’assistente Paola Clavello e all’agente scelto Massimiliano Mazzeo “perché con abnegazione, coraggio e senso del dovere, traevano in arresto un soggetto che aveva appena perpetrato una rapina presso una farmacia della città, tentato la fuga ed opposto resistenza, dimostrando determinazione operativa, coraggio e capacità professionale”.

Gli altri agenti premiati

Sono stati premiati inoltre il commissario Giancarlo Chemello, l’assistente scelto Stefano Oliviero e l’agente scelto Michele Pranovi “per aver rintracciato, dopo attente ed approfondite indagini, nelle ore notturne, il conducente di un veicolo fuggito dopo un sinistro causante ingenti danni a tre veicoli tali da renderli completamente inutilizzabili, esempio di iniziativa e formazione professionale”.

Al commissario principale Leonardo Franzan e all’assistente scelto Armando Semoli, invece, l’encomio è stato attribuito “per avere, a seguito di segnalazioni di privati cittadini nonché dopo approfondite indagini, accertato la pericolosa presenza di un deposito di rifiuti speciali, stoccato senza le previste autorizzazioni e procedure, esempio di capacità professionale e spirito di iniziativa”.

Conclusione delle premiazioni

Un encomio collettivo è stato infine attribuito al Nucleo Operativo Speciale, Nos, di cui è ufficiale responsabile il vice commissario Alessandro De Franciscis “per aver svolto, congiuntamente alla Guardia di Finanza di Vicenza, una complessa attività investigativa di contrasto allo spaccio di narcotici, conclusasi con due arresti e nel sequestro di ingenti quantità di stupefacenti”.

Vicenza, 6 marzo 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa