Pista Lunga, in Germania i Mondiali Sprint e Allround

Tra giovedì e domenica, Inzell sarà teatro dei Campionati mondiali Sprint e All-Round, ultimi appuntamenti della stagione di pista lunga.

I primi due giorni saranno dedicati alle gare valide per il titolo Sprint, mentre il fine settimana sarà incentrato sulla competizione All-Round.

Il direttore tecnico Maurizio Marchetto, coadiuvato dall’allenatore Matteo Anesi, ha selezionato sette atleti.

Il contingente italiano

Sarà composto da Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Serena Pergher (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ed Alessio Trentini (Fiamme Azzurre).

Davide Ghiotto, dopo i fasti dei Campionati mondiali di Calgary, proverà ad andare a caccia del primo podio della carriera in una rassegna iridata All-Round, evento dove vanta quale migliore risultato il settimo posto ottenuto nella passata edizione del 2022.

Sul fronte femminile

Andrà invece seguita con attenzione Francesca Lollobrigida, reduce dal successo nei 3.000 metri dei recenti Campionati nazionali di Baselga di Pinè, che hanno rappresentato un test importante per tutti i pattinatori azzurri.

Per la 33enne di Frascati, assente nei Mondiali di Calgary, l’appuntamento di Inzell sarà fondamentale per proseguire nel percorso di crescita evidenziato nella stagione del ritorno all’agonismo dopo un anno di pausa per maternità.

Il quadro degli atleti impegnati nelle prove All-round sarà completato da Malfatti e Di Stefano, mentre Bosa, Trentini e Pergher saranno le frecce azzurre sulle distanze Sprint..

Maurizio Marchetto

“Con questo weekend chiudiamo una stagione davvero impegnativa, che definire “positiva”, alla luce dei risultati ottenuti, è persino riduttivo – spiega il d.t. azzurro Maurizio Marchetto -. A Inzell siamo presenti sia tra gli uomini che con le donne, sia nello Sprint che nell’Allround, e questo è un già motivo di soddisfazione perché abbiamo qualificato tanti atleti.

Nello Sprint abbiamo ambizioni per Bosa; Trentini, pur non essendo una specialista, farà del suo meglio così come Pergher che, al debutto, può fare bene specialmente sui 500 metri. Lollobrigida deve invece prosegure il suo percorso di rientro senza ansie. Ghiotto e Malfatti proveranno a fare un grande 5.000 così da recuperare il gap sulle distanze brevi e giocarsi poi tutto sui 10.000 metri”.

I Mondiali di Inzell saranno trasmessi in diretta televisiva da RaiSport HD, in streaming su RaiPlay e Discovery+.

Di seguito la pagina con il programma di gare.

Pista Lunga – Fonte FISG – Credit ph. Martin de Jong