Montecchio Medievale – La Faida cerca i nuovi volti di Giulietta e Romeo

L’emozionante ricerca per i protagonisti della 23^ edizione di “Montecchio Medievale – La Faida” è ufficialmente in corso!

Stiamo cercando i nuovi volti di Giulietta Capuleti e Romeo Montecchi che incanteranno il pubblico e saranno eletti il 1° maggio 2024 presso il maestoso Castello della Villa, noto anche come Castello di Romeo, a Montecchio Maggiore (VI).

Non si tratta di un concorso di bellezza, ma di una ricerca di autenticità e naturalezza, alla ricerca di coloro che sapranno incarnare l’anima dei due giovani amanti: una Giulietta impulsiva, intelligente e saggia e un Romeo sensibile, ben educato e innamorato.

Ecco come partecipare :

Requisiti di partecipazione: Se sei un cittadino italiano e hai un’età compresa tra i 15 e i 25 anni, sei idoneo a partecipare (la partecipazione è individuale)

Registra la tua iscrizione: Invia la tua iscrizione entro le ore 24:00 del 31/03/2024 collegandoti al sito www.faida.it

Incontro informativo: Ci incontreremo, a titolo informativo, il 03/04/2024 alle ore 21:00 presso la sede dell’associazione in Via Lombardi (a fianco di Villa Cordellina) a Montecchio Maggiore (VI).

Condizioni di partecipazione :

Valutazione dei candidati: La valutazione dei candidati seguirà i canoni dell’epoca di riferimento, ovvero la fine del XV secolo. Perciò, non sono ammessi piercing, tatuaggi visibili e la colorazione dei capelli deve essere naturale. Durante l’evento, non sono ammessi occhiali, orologi e qualsiasi apparecchio elettronico. È vietato fumare in pubblico sigarette, sigari, pipe e sigarette elettroniche.

Ruolo degli eletti: Gli eletti rappresenteranno la Città di Montecchio Maggiore in occasione di promozione turistica e culturale fino alla prossima edizione del 2025 e diventeranno soci dell’Associazione Storico-Culturale “Giulietta e Romeo” APS.

Non perdere l’opportunità di essere parte di questa affascinante ricerca per i nuovi volti di Giulietta e Romeo

Mail: candidati@faida.it

