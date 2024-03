Montecchio Maggiore: Emanuela Aureli, giovedì 7 marzo

L’umorismo di Emanuela Aureli sul palco della stagione teatrale 2023-2024 a Montecchio Maggiore.

Quinto appuntamento per la stagione teatrale 2023-2024 di Montecchio Maggiore, frutto della collaborazione tra l’assessorato alla cultura e Arteven.

Giovedì 7 marzo alle 21

salirà sul palco del cinema teatro “San Pietro” Emanuela Aureli, in “Mamma ho perso l’Aureli”.

Si tratta di un one woman show in cui l’Aureli si diverte a mettere in scena i suoi personaggi con i quali negli anni si è fatta conoscere al grande pubblico.

Con brillante ironia, racconta i suoi inizi artistici, la gioia di essere diventata mamma attraverso racconti che entusiasmano il pubblico e lo divertono. Un sano divertimento, cambi di voci, di espressioni mimiche, grazie alle quali l’imitatrice riesce velocemente ad impersonare i suoi personaggi con grande capacità espressiva.

BIGLIETTI: € 18 platea, € 15 galleria, € 10 ridotto studenti, in vendita su www.vivaticket.it o all’Ufficio Cultura.

cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it: cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it – 0444 705768.

Biografia

È nativa di Cesi, frazione del comune di Terni. Esordisce nel 1992 ne La Corrida di Corrado; successivamente partecipa a Stasera mi butto… e tre!, programma di Rai 2 di prima serata, per poi tornare sugli schermi con I cervelloni su Rai 1 tre anni più tardi e Aria fresca su Telemontecarlo, mentre nel 1996 è nel cast di Su le mani, programma di Rai 1. Dal 1996 al 1998 è tra gli ospiti fissi di Domenica in, dove propone le sue imitazioni, mentre il 1999 la vede impegnatissima: in televisione partecipa ai programmi Sanremo Estate e Caccia al lupo, debutta in radio con Il programma lo fate voi di Rai Radio 2 al fianco di Enrico Vaime e al cinema, nel film In principio erano le mutande di Anna Negri.

Nel settembre dello stesso anno partecipa al programma che la farà conoscere ancora di più al pubblico, Buona Domenica, voluta da Maurizio Costanzo, e vi rimane per ben sette stagioni, fino al 2006. Nel frattempo partecipa alla seconda edizione di Baciami Versilia nel 2003, recita in Carabinieri 4, fiction di Canale 5 e partecipa ad altri due programmi radiofonici, Donna Domenica e 610, quest’ultimo condotto da Lillo & Greg, entrambi su Rai Radio 2. Inoltre, ha fatto da testimonial al caffè Segafredo in uno spot accanto a Renzo Arbore. Torna su Rai 1, come ospite fisso, nell’estate 2007 a Stasera mi butto (in una puntata ha partecipato anche come giurata) e, nella stagione 2007/2008, nella Domenica in condotta da Lorena Bianchetti.

Nel 2009

partecipa come concorrente alla quinta edizione di Ballando con le stelle. Sempre nel 2009, nel mese di dicembre, esordisce come pittrice con una mostra insieme al suo maestro Elvino Echeoni, dal titolo Artisti si Nasce?. Nel 2010 fa parte del cast comico di Voglia d’aria fresca, con Carlo Conti, dall’8 gennaio 2010 conduce Crazy Parade su Rai 2. Sempre nel 2010 entra a far parte come protagonista nel cast di Menopause The Musical insieme a Fioretta Mari, Fiordaliso e Manuela Metri. L’imitatrice successivamente prende parte ad altri tre talent show di Rai 1, nel 2012 a Tale e quale show, condotto da Carlo Conti, nel 2013 a La terra dei cuochi, con Antonella Clerici, e nel 2020 a Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci.

Dal settembre 2021 a settembre 2023 è stata nel cast de I fatti vostri, su Rai 2, nell’edizione condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi.

È stata più volte ospite de L’anno che verrà; nelle edizioni umbre in alcuni video presenta alcuni luoghi della sua regione.

Fonte Wikipedia