Fulmine squarcia un cedro alto oltre 20 metri a Rosà

Martedì, 5 marzo, alle 21:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Garibaldi a Rosà per mettere in sicurezza un albero di grandi dimensioni colpito da un fulmine, che l’ha squarciato. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

I pompieri arrivati da Bassano e Vicenza con l’autoscala, hanno del tutto tagliato il cedro alto oltre i 20 metri colpito dalla saetta del fulmine che ha proiettato pezzi d’albero sulla strada e nella zona circostante a ridosso dell’abitazione.

Le operazioni dei vigili del fuoco di taglio e sgombero della strada sono terminate poco prima della mezzanotte.

Fonte: Vigili del fuoco – ufficio Stampa

