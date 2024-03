A4 Holding SpA: lavori in programma sulle tratte A4 e A31

Lavori in programma nei prossimi giorni sulle nostre tratte – A4 Holding SpA

LAVORI IN A4 TRA MONTEBELLO E SOAVE

In direzione Milano dalle ore 22.00 dell’8 marzo alle ore 12.00 del 10 marzo 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri urgenti di rifacimento pavimentazione dal Km 306+100 al Km 302+800, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Montebello e Soave, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta dalle ore 22.00 di venerdì 8 marzo alle ore 12.00 di domenica 10 marzo 2024.

LAVORI IN A4 TRA BRESCIA CENTRO E DESENZANO

In direzione Venezia nella notte di venerdì 8 marzo 2024

Chiuso lo svincolo di uscita da Milano del casello di Brescia Est dalle ore 6.00 di sabato 9 marzo alle ore 12.00 di domenica 10 marzo 2024

CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE TRA MONTECCHIO E MONTEBELLO

Chiusa la carreggiata ovest nella notte del 9 marzo 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavorazioni propedeutiche all’innesto della Superstrada Pedemontana Veneta in A4, nella notte di sabato 9 marzo 2024, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, verrà completamente chiuso il tratto autostradale Montecchio-Montebello, in direzione Milano, dal km 321+011 al km 311+834.

I viaggiatori, provenienti da Venezia dovranno uscire al casello di Montecchio e percorrendo la SR11 potranno rientrare in A4 al casello di Montebello

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri di rifacimento pavimentazione dal Km 226+500 al Km 230+400, in carreggiata est (direzione Venezia) tra i caselli di Brescia Centro e Desenzano, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta

dalle ore 22.00 di venerdì 8 marzo alle ore 6.00 di sabato 9 marzo 2024.

Sempre per i lavori di cui sopra successivamente verrà chiuso lo svincolo di uscita al casello di Brescia Est per i viaggiatori provenienti da Milano

dalle ore 6.00 di sabato 9 marzo alle ore 12.00 di domenica 10 marzo 2024.

La Società A4 Holding SpA profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.

A4 Holding SpA avviso lavori precedente

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

A4 Holding S.p.A. – Via Flavio Gioia 71 | 37135 Verona, Italy

Fonte: A4 Holding SpA www.a4holding.it