SVT ChiamaBus: il nuovo servizio serale più semplice ed evoluto

SVT nuovo servizio serale: più capillare e ancora più accessibile

Il servizio è stato potenziato introducendo oltre 80 nuove fermate e sarà accessibile dall’11 marzo con la nuova app SVT ChiamaBus, più semplice da utilizzare e con funzionalità evolute

Sarà attivo da lunedì 11 marzo il nuovo servizio Serale a chiamata di SVT, che rispetto al passato presenta significative novità.

306 fermate in totale per coprire l’intera area urbana

La prima e più importante riguarda una migliore copertura del territorio, grazie all’aggiunta di ben 81 nuove fermate oltre alle 225 già previste in precedenza, per un totale di 306 fermate che consentono di coprire in modo più completo e capillare tutta l’area urbana di Vicenza, con una particolare attenzione – per quanto riguarda i nuovi inserimenti – alle zone periferiche della Città.

Resta confermata invece la scelta della modalità di servizio a chiamata, che consente di garantire all’utente un servizio tempestivo (l’attesa media è di circa 20 minuti, ma può essere azzerata grazie alla possibilità di prenotare in anticipo la corsa) e allo stesso tempo efficiente sul piano dei costi di gestione e più sostenibile sul piano ambientale, in quanto evita la circolazione di mezzi sottoutilizzati nelle ore di bassa affluenza di utenti.

Come in passato, il servizio è attivo tutti i giorni (tranne il 25 dicembre, il 31 dicembre, il giorno di Pasqua e il 1 maggio), dalle 20.30 alle 23.30 dalla domenica al venerdì sera e il sabato dalle 20.30 alle 3.30.

L’app SVT ChiamaBus rappresenta un importante passo avanti

L’altra grande novità del rinnovato servizio Serale riguarda le modalità di prenotazione delle corse. Da lunedì 11 marzo sarà attiva infatti una nuova app, denominata “SVT ChiamaBus”, disponibile sia per Android che iOS. Rispetto alla precedente app, che rimarrà attiva solo per il servizio PeriMetrò, SVT ChiamaBus consente di prenotare la corsa serale in modo più facile e intuitivo, con pochi semplici passaggi, e introduce una nuova funzionalità particolarmente utile: la nuova app consente infatti di essere informati in tempo reale sulla posizione dell’autobus rispetto alla fermata prenotata, segnalando così all’utente i tempi di attesa effettivi.

Poiché dall’11 marzo l’app precedentemente in uso (“SVT Servizio a chiamata”) non sarà più attiva per il servizio Serale, si raccomanda agli utenti di cancellarla e scaricare quanto prima SVT ChiamaBus.

In alternativa alla nuova app, rimane confermata la possibilità di richiedere una corsa serale chiamando il call center al numero 0444 223113, attivo dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) dalle 7:00 alle 20:00.

Sia tramite app sia tramite call center la prenotazione dell’autobus Serale può essere fatta per una corsa immediata (che in questo caso viene programmata entro i successivi 30 minuti), per un giorno specifico o per più giorni (per un periodo sino a 7 giorni successivi).

SVT, impegno per la qualità del servizio e l’innovazione

«SVT è stata tra le prime aziende di trasporto pubblico locale a credere nei servizi a chiamata – sottolinea il presidente Simone Vicentini – e questo ci consente di offrire agli utenti un servizio più tempestivo e capillare nelle fasce orarie serali in cui altrimenti, con le normali corse di linea, per forza di cose gli utenti avrebbero delle attese ben superiori. Per non parlare della possibilità di prenotare in anticipo la corsa, che consente di fatto di azzerare l’attesa. Oggi confermiamo questa formula potenziando ulteriormente il servizio, incrementando di oltre il 30% il numero delle fermate per coprire in modo ancora più capillare tutta l’area urbana di Vicenza, e migliorando l’esperienza d’uso del servizio grazie alla nuova app. Questo conferma una volta di più l’impegno di SVT a investire nella qualità del servizio, nell’ottica di favore un utilizzo sempre più esteso del trasporto pubblico locale».

«l nuovo servizio serale di SVT, più esteso e facile da attivare, va nella direzione di un servizio pubblico per tutti, capace di intercettare le esigenze di tutta la cittadinanza – sottolinea Cristiano Spiller, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità del Comune di Vicenza -. Un trasporto efficace e intelligente è infatti una delle chiavi per risolvere i problemi di viabilità delle città perché può più facilmente orientare le scelte dei cittadini verso forme di mobilità sostenibili».

Nuovo servizio di sharing mobility

A questo riguardo va sottolineato che l’iniziativa è stata realizzata grazie ad un contributo concesso dalla Regione Veneto al Comune di Vicenza per la sperimentazione di servizi di sharing mobility (art. 8, comma 6, del D.L. n. 68/2022 D.Interm.n. 417 del 28.12.2022. Delibera di Giunta Regionale n. 645 del 30 maggio 2023), sulla base di un progetto proposto dall’Amministrazione Comunale insieme a SVT.

Vicenza 5 marzo 2024

Fonte: Ufficio Stampa SVT – Giovanni Bregant