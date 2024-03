Music For TV Vol. 2: la musica dietro le emozioni del piccolo schermo

Music For TV Vol. 2: 27 anni di musica e immagini: un viaggio emozionante attraverso le colonne sonore di RTI-Mediaset

Milano, 5 marzo 2024 – Verrà pubblicato oggi Music For TV Vol. 2, il nuovo lavoro musicale del compositore e produttore Danny Milano in collaborazione con RTI-Mediaset. Un’entusiasmante raccolta di brani originali che, dal 5 marzo 2024, è disponibile su tutti i portali musicali digitali.

Un sodalizio duraturo:

La collaborazione tra Danny Milano e RTI-Mediaset ha inizio nel lontano 1997. Da allora, un fiume di melodie ha dato vita a un sodalizio artistico di rara intensità. Le note composte da Milano e dai suoi collaboratori hanno arricchito di emozioni innumerevoli produzioni Mediaset, spaziando da film e serie tv a spot, documentari e show televisivi.

Un caleidoscopio di generi musicali:

Music For TV Vol. 2 si presenta come una varietà di generi musicali, capace di accarezzare le corde più disparate dell’anima.

Dalle atmosfere evocative a “Striscia la Notizia”, vibrazioni energiche di “Tg5 Salute”, passando per le note di “Cado dalle Nubi” ,la carica adrenalinica di “Immaturi – Il

Viaggio”, l’album offre un’immersione totale nelle emozioni del piccolo schermo.

Un team di eccellenza:

La realizzazione di Music For TV Vol. 2 ha visto la partecipazione di un team di artisti e produttori di eccezionale talento. Tra i nomi di spicco troviamo Michele Vezzaro, Gigi Cerin, Riky Magila, Simonluka Del Prete,

Simone piccoli, Davide Bicego, Virginia e PaMoreno. Ognuno di loro ha contribuito con la propria sensibilità artistica a rendere questo album un’opera ricca di sfumature e di grande impatto emotivo.

Un invito all’ascolto:

Music For TV Vol. 2 non è solo una produzione musicale eccelsa, ma è un invito a rivivere le emozioni di film, serie tv e programmi che hanno fatto la storia di Mediaset. Un viaggio sonoro che ci accompagna per mano attraverso le pieghe del tempo, facendoci riscoprire la magia del piccolo schermo.

Ascolta Music For TV Vol. 2 e lasciati trasportare dalla musica che ha dato vita alle immagini che ami!

Music For TV Vol. 2

01_ground – danny milano – (d_g_milano-s_piccoli)

02_time – danny milano feat davide bicego (d_g_milano-m.vezzaro-d_bicego)

03_run – danny milano – (d_g_milano-s_piccoli)(1)

04_étranger – danny milano feat virginia (d_g_milano-m.vezzaro)

05_synergie – danny milano – (d_g_milano-p_cerin_r.dal ferro)

06_cars – danny milano – (d_g_milano-s_piccoli)

07_time line – danny milano (d.g.milano-p.cerin-r.dal ferro)

08_roads – danny milano feat davide bicego (d_g_milano-m.vezzaro-d_bicego)

09_red – danny milano – (d_g_milano-s_piccoli)

10_essenziale – danny milano (d.g.milano-p.cerin-del prete)

11_ uh carinho- danny milano feat pa moreno (d_g_milano-p.moreno)

12_singularity – danny milano – (d_g_milano-s_piccoli)

