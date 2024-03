Montecchio Maggiore: il riconoscimento come Comune attivo

Montecchio Maggiore riconosciuto dall’Ulss 8 come “Comune attivo”

Montecchio Maggiore in prima linea per la promozione dell’attività fisica e, quindi, degli stili di vita sani. Lo attesta l’Ulss 8 Berica che, sulla base del programma “Comunità attive” del Piano regionale di prevenzione 2020-2025, ha conferito alla città il titolo di “Comune attivo” per “aver attivato – si legge nel relativo verbale – almeno un programma di promozione dell’attività fisica raccomandata a livello regionale e/o interventi equivalenti per ciascuna fascia d’età (minori, adulti, anziani) e/o avere avviato almeno un intervento integrato finalizzato alla creazione e valorizzazione di contesti urbani favorevoli alla promozione di uno stile di vita attivo”.

L’attestato è stato consegnato al sindaco Gianfranco Trapula e al responsabile dell’Ufficio Sport del Comune, Filippo Ghiotto.

Le iniziative attive a Montecchio Maggiore, indicate nella scheda di adesione al Piano di prevenzione firmata dal sindaco Gianfranco Trapula e validata dall’Ulss 8, sono numerose.

Il programma delle iniziative

Pedibus: iniziativa che promuove il percorso casa-scuola a piedi degli alunni con il supporto di genitori e altri adulti volontari; partite nel 2010, le linee del pedibus variano a seconda delle adesioni, con una media di otto all’anno.

iniziativa che promuove il percorso casa-scuola a piedi degli alunni con il supporto di genitori e altri adulti volontari; partite nel 2010, le linee del pedibus variano a seconda delle adesioni, con una media di otto all’anno. Gruppi di cammino: uscite settimanali a cura del gruppo Nordic Walking, aperte ai cittadini di tutte le età; inoltre, l’associazione da 8 anni organizza la manifestazione “Romeo & Juliet in Nordic Walking”.

uscite settimanali a cura del gruppo Nordic Walking, aperte ai cittadini di tutte le età; inoltre, l’associazione da 8 anni organizza la manifestazione “Romeo & Juliet in Nordic Walking”. Pratiche motorie al parco: presso l’area verde dei Castelli, è stata promossa la prima edizione di “Benessere al Castello”, ossia 4 incontri serali gratuiti per sperimentare le discipline di yoga, pilates, qui gong e danza e tajinquan.

presso l’area verde dei Castelli, è stata promossa la prima edizione di “Benessere al Castello”, ossia 4 incontri serali gratuiti per sperimentare le discipline di yoga, pilates, qui gong e danza e tajinquan. Corsi di ginnastica dolce per anziani: tenuti in collaborazione con la Pro Loco, si svolgono da ottobre a maggio con due appuntamenti settimanali in due diverse palestre del territorio.

tenuti in collaborazione con la Pro Loco, si svolgono da ottobre a maggio con due appuntamenti settimanali in due diverse palestre del territorio. Bike to work Val Chiampo: l’iniziativa mira ad incentivare l’uso della bicicletta tradizionale o elettrica o del monopattino elettrico per gli spostamenti casa-lavoro; il progetto è iniziato nel luglio 2021 e si è concluso nel giugno 2023, coinvolgendo 313 cittadini e 86 aziende del territorio.

l’iniziativa mira ad incentivare l’uso della bicicletta tradizionale o elettrica o del monopattino elettrico per gli spostamenti casa-lavoro; il progetto è iniziato nel luglio 2021 e si è concluso nel giugno 2023, coinvolgendo 313 cittadini e 86 aziende del territorio. Attività motorie di prossimità: Minimarcia Biancorossa del 1° maggio; Marcia Castellana nel giorno di Pasquetta, giunta alla 17esima edizione; Scollinando con Amore a Montecchio Maggiore, passeggiata culturale ed enogastronomica organizzata lo scorso 26 marzo dalla Pro Loco; Marcia in Rosa, promossa ogni anno dal Comitato Andos Ovest Vicentino per promuovere la prevenzione del tumore al seno.

Montecchio Maggiore paradiso per gli amanti della vita all’aria aperta

Ma il riconoscimento ottenuto dalla città tiene conto anche di altri dati esemplificativi, come la rete di 22 km di piste ciclabili, la mappatura, assieme alle associazioni del territorio, di 12 sentieri da percorrere a piedi e la realizzazione del Nordic Walking Park con i suoi ulteriori 11 sentieri per gli amanti di questa disciplina.

Il sindaco Trapula: un impegno che proseguirà nel futuro

“Aver ottenuto questo riconoscimento è per noi una grande soddisfazione – afferma il sindaco e assessore allo sport Gianfranco Trapula – perché esso testimonia l’impegno dell’Amministrazione e di tutta la struttura comunale nella promozione di uno stile di vita basato sull’attività fisica, elemento fondamentale per rimanere in salute. Un impegno che proseguirà nel futuro, anche grazie alla collaborazione con le associazioni cittadine attive su questo fronte”.

Montecchio Maggiore, 5 marzo 2024

Fonte: Comune di Montecchio Maggiore (VI) – Ufficio Stampa

