Efficientamento energetico a Malo: sostituite 4 torri faro

Efficientamento energetico: ai fini del risparmio energetico, come da indicazioni contenute nel piano per l’illuminaziona pubblica adottato dal Comune di Malo (VI), si è provveduto a sostituire delle lampade attualmente installate (obsolete ad alto consumo energetico) negli impianti di pubblica illuminazione comunali, con nuove lampade a led più performanti a basso consumo energetico per la cifra complessiva che sfiora i 30 mila euro.

Interventi mirati per migliorare l’efficientamento energetico

Sono state sostituite tutte le lampade di via Petrarca e le tutte le lampade di 4 torri faro installate nelle rotonde lungo le strade provinciali. Nel dettaglio: (rotonda di via Trento, rotonda zona “Ai Pini”, rotonda via Pasubio/via Schio e rotonda viale dell’industria a Molina di Malo).

Sindaco Marsetti: prossimi interventi a Case e San Tomio

<Sono interventi a fronte di un progetto che avevamo adottato ad inizio mandato – precisa il sindaco Moreno Marsetti –. E che stiamo portando avanti, con le risorse a nostra disposizione, sempre con l’obiettivo di abbassare i consumi nell’ottica del risparmio energetico. Siamo partiti da San Tomio e i prossimi interventi saranno previsti a Case>.

Malo, 25 marzo 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Malo (VI)