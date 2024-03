Cybersecurity: webinar gratuito su nuovi standard europei

Cybersecurity: conformità normativa e nuovi standard europei

Giovedì 7 marzo il webinar gratuito promosso da Confindustria Vicenza

Conoscere le normative europee sulla cybersecurity e i requisiti e gli obblighi normativi aziendali è cruciale per ottimizzare la protezione dei dati sensibili e ridurre il rischio di sanzioni legali e reputazionali aziendali, operando in modo sempre più sicuro e conforme, mantenendo la fiducia dei clienti e mitigando potenziali minacce alla sicurezza informatica.

Per approfondire questi aspetti, Confindustria Vicenza organizza il webinar gratuito: “Cybersecurity: sicurezza, conformità normativa e nuovi standard europei”, che si terrà giovedì 7 marzo dalle ore 11:30 alle 12:30.

Il webinar sarà condotto da Davide Gnesutta, Senior Compliance Manager presso il gruppo BV TECH, con oltre trent’anni di esperienza nell’ambito dell’ICT, ha svolto un ruolo chiave per varie realtà bancarie e industriali, in settori sia di produzione che di servizi.

Durante il webinar sarà fornita una panoramica delle principali normative europee in materia di sicurezza ICT, e saranno illustrati i principali requisiti e obblighi normativi per le aziende, il tutto con casi studio ed esempi concreti.

La diretta del webinar sarà trasmessa in streaming su LinkedIn (nella pagina evento), nonché sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Confindustria Vicenza.

Questa iniziativa è parte di un più ampio programma formativo che include il Master Executive in Cybersecurity (20 marzo – 3 luglio 2024); e il percorso verticale: Cybersecurity OT Security Crash Course (23 ottobre – 6 novembre 2024).

Per ulteriori informazioni sui corsi e per iscrizioni, contattare Confindustria Vicenza al numero 0444-232500 o via email a comunicazione@confindustria.vicenza.it.

Vicenza, 5 marzo 2024

Fonte: Confindustria Vicenza – Ufficio Stampa