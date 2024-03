Agricoltori vicentini: assemblea annuale sull’Europa e prospettive

Gli agricoltori vicentini parlano di Europa e prospettive future

Sabato 9 marzo assemblea annuale a Villa Ghislanzoni Curti sui temi saliti alla ribalta in questi mesi di proteste: Pac, burocrazia e regole insostenibili

L’agricoltura vicentina guarda all’Europa in cerca delle risposte e del cambiamento che chiede da tempo per poter produrre e competere sul mercato globale. L’assemblea annuale, che si svolgerà sabato 9 marzo alle 10.30 all’agriturismo Villa Ghislanzoni Curti in località Bertesina a Vicenza, sarà l’occasione per un confronto con gli associati sui temi saliti alla ribalta sull’onda delle proteste che hanno infiammato l’Europa: dalla Pac, la Politica agricola comune, che non è più al passo coi tempi, alla burocrazia e alle regole che soffocano le aziende.

Programma della giornata degli agricoltori vicentini

L’assemblea si aprirà con l’introduzione e la relazione di Anna Trettenero, presidente di Confagricoltura Vicenza, sul tema dell’“Europa agricola”. Subito dopo interverrà Caterina Avanza, consigliera politica al Parlamento Europeo sulla commissione Agricoltura, sul “Bilancio degli ultimi cinque anni in Ue e prospettive future per il comparto agricolo”. Al termine è previsto un buffet.

Anna Trettenero: “Un tema di stringente attualità, per affrontare con cognizione di causa l’aspetto politico”

“Abbiamo pensato di riunire gli agricoltori in un momento in cui è necessario approfondire il tema dell’Europa – spiega Anna Trettenero -. Un tema cui avevamo pensato in tempi non sospetti, prima che si muovessero i trattori, e che ora è più che mai di stringente attualità. Abbiamo chiamato Caterina Avanza perché abbiamo l’esigenza di approfondire gli elementi propositivi e decisionali all’interno dell’Ue, ma in realtà partiamo da un discorso tecnico per arrivare ad affrontare con cognizione di causa l’aspetto politico, che più ci interessa.

Il nodo è quello di una politica agricola nata in altri tempi e che ormai non è più adeguata considerato l’evolversi della situazione in un momento in cui si susseguono rapidamente cambiamenti economici, geopolitici e climatici. Se pensiamo che il periodo Pac dura cinque anni, che con il Covid è durato sette e che si comincia a lavorare dieci anni prima per il successivo quinquennio, è evidente che questo sistema ricorda sempre di più i piani quinquennali dell’Unione Sovietica del passato. Un sistema del tutto anacronistico”.

La frustrazione degli agricoltori

A questo si aggiunge il castello di regole e normative che l’Ue sforna a getto continuo. “Noi agricoltori, che ci troviamo ad affrontare per primi le situazioni estreme, non ce la facciamo più a seguire continui rimandi di documenti che, una volta tradotti da Bruxelles, sono impossibili da applicare. Bisognerebbe avere un calcolatore elettronico in mano ogni giorno per capire cosa fare per non incappare in sanzioni, anche per cose banali. Siamo i primi a fare gli imprenditori e a volere un connubio tra agricoltura e ambiente, ma ci sentiamo frustrati da una politica agricola comunitaria che non è in grado di affrontare le sfide di un mondo che corre sempre più veloce”.

Interventi di Anna Trettenero alle assemblee

Anna Trettenero è intervenuta due settimane fa a Padova all’assemblea regionale di Confagricoltura, alla quale hanno preso parte oltre 700 agricoltori da tutto il Veneto, ed ha poi partecipato la settimana scorsa a Bruxelles all’assemblea straordinaria della confederazione agricola nella sede del sindacato europeo Copa-Cogeca. “L’europarlamentare Herbert Dorfmann, in quel contesto, ci ha dato un barlume di speranza che qualcosa si possa ancora fare prima delle elezioni europee, se non altro per quello che riguarda una parte della Pac. E noi ce lo auguriamo, perché le semine sono pronte e i dubbi sono tanti. Ancora non sappiamo, ad esempio, se ci sarà l’obbligo del 4% dei terreni a riposo e se saranno congelate le sanzioni. Siamo in balia di un sistema complesso che, anno dopo anno, crea un’implosione del sistema stesso”.

Crisi alimentare e Pac: serve un cambiamento radicale per una crescita sostenibile

Tutto questo con mondo che domanda cibo e la Fao che sollecita una crescita sostenibile. “Il nostro obiettivo è aumentare la produzione e riteniamo che a Bruxelles lo abbiano capito. Perciò auspichiamo che la classe politica europea che si insedierà in Parlamento abbia il coraggio di porsi di fronte alla commissione per un cambiamento radicale della politica agricola comunitaria, ripartendo da zero. Tutto questo tenendo conto delle attuali situazioni economica, sociale e ambientale, guardando al futuro per una crescita sostenibile anche delle imprese”.

Vicenza, 5 marzo 2023

Fonte: Confagricoltura Vicenza – Ufficio Stampa