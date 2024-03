Vicenza Volley: colpo doppio, vittoria e secondo posto

Serie B1 Femminile Girone B, colpo doppio – Vicenza Volley: vittoria e secondo posto.

Le biancorosse di Mariella Cavallaro “vendicano” il ko dell’andata contro le giovani della Cortina Express Imoco (3-1) e scavalcano Ostiano in classifica

Colpo doppio

per le ragazze di Vicenza Volley nel campionato di B1 femminile. Ieri (sabato) al palazzetto cittadino di via Goldoni le biancorosse di Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari hanno superato 3-1 le giovani targate Cortina Express Imoco “vendicando” la sconfitta dell’andata a San Donà di Piave. C’è di più: le beriche (ancora senza Spinello in palleggio, sostituita da Bauce) non hanno solo difeso il terzo posto play off tenendo a distanza Volano (quarta), ma hanno conquistato un gradino in classifica, salendo a quota 32 punti e scavalcando di una lunghezza Ostiano, battuta a Crema.

Ben quattro le giocatrici in doppia cifra: 17 punti a testa per l’opposta Lidia Digonzelli (52% in attacco) e per la schiacciatrice Chiara Boninsegna (43%), mentre 15 punti sono stati messi a referto dall’altra banda Chiara Costagli e dalla centrale Martina Pegoraro.

Pierantonio Cappellari

“E’ stata – commenta il vice allenatore Pierantonio Cappellari – una vittoria fortemente voluta da tutti e conquistata con una buonissima prestazione per lunghi tratti della gara, anche se con un finale sofferto. E’ una vittoria che Mariella ed io dedichiamo al nostro presidente Andrea Ostuzzi.

Nei primi due set siamo partiti fortissimo, giocando una ottima pallavolo, battendo molto bene e mettendo in difficoltà la loro ricezione, cosa che ci ha permesso di limitare il loro notevole potenziale offensivo, difendendo tanti palloni, che siamo stati bravi poi a trasformare in attacchi vincenti.

Nel terzo set c’è stato un evidente calo di tensione, che ci ha portato a fare tantissimi errori diretti (ben 12) e, nonostante un tentativo di rimonta finale, si è concluso a favore dell’Imoco. Il quarto set ci ha visto ripartire con l’intensità dei primi set e prendere subito il largo, ma una serie di errori in sequenza ha permesso loro di agganciarci e superarci sul 23 a 22.

Bravissime le ragazze a restare lucide nel finale e a chiudere l’incontro poi a nostro favore. E’ stata una vittoria di squadra, dove tutte le ragazze hanno contribuito in maniera determinante al risultato, e dove è stata ancora la nostra qualità in attacco a fare la differenza sul campo.

Infine è doveroso un ringraziamento a tutto lo staff medico, e in particolare il dottor Zecchinato, per il gran lavoro di queste settimane, a seguito dei numerosi malanni fisici che hanno interessato alcune delle ragazze, e per aver permesso loro di riuscire a scendere in campo nelle ultime gare”.

Domenica alle 18 trasferta al Pala Antenore di Padova contro la Banca Annia Aduna.

VICENZA VOLLEY-CORTINA EXPRESS IMOCO 3-1

(25-16, 25-17, 20-25, 25-23)

VICENZA VOLLEY: Andeng Okomo 5, Bauce 3, Costagli 15, Pegoraro 15, Digonzelli 17, Boninsegna 17, Formaggio (L), Tasholli. N.e.: Simpsi, Roviaro, Spinello, Andreatta (L). All.: Cavallaro

CORTINA EXPRESS IMOCO: Novello 1, Marchesini 6, Orso 3, Visentin 5, Orlandi 6, Manda, Arici (L), Bacchin 10, Adigwe 8, Moroni 5, Coba 3, Feduzzi (L). N.e.: Zussino, Genovese. All.: Gregoris

ARBITRI: Longo e Gambato

NOTE: durata set: 25’, 24’, 26’, 31’ per un totale di 1 ora e 46 minuti di gioco

Vicenza Volley: battute sbagliate 15, ace 6, ricezione positiva 48% (perfetta 25%), attacco 42%, muri 6, errori 34

Cortina Express Imoco: battute sbagliate 9, ace 5, ricezione positiva 41% (perfetta 19%), attacco 27%, muri 12, errori 23.

Nelle foto di Daniele Marangoni il successo di Vicenza Volley contro Cortina Express Imoco

VICENZA, 3 MARZO 2024

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani

media@volley-vicenza.it

www.volley-vicenza.it – @Volleyvicenza