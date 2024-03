Valdagno: siglato Protocollo di intesa con Plastic Free

Valdagno – Sostenibilità: siglato Protocollo di intesa con Plastic Free

Un nuovo passo avanti per la difesa dell’ambiente e la tutela del territorio. Nei giorni scorsi è stato firmato un Protocollo d’intesa tra il Comune di Valdagno e l’associazione Plastic Free per la promozione e l’attuazione di iniziative di contrasto all’inquinamento da plastica. A siglare il documento sono stati il sindaco Giancarlo Acerbi e Claudio Santi, referente dell’associazione per l’area valdagnese.

L’intesa dà inizio a un dialogo e a una collaborazione per promuovere lo svolgimento di attività di volontariato sul territorio e migliorare la città dal punto di vista ambientale. Un impegno propedeutico anche al percorso verso il riconoscimento come Comune Plastic Free.

Per questo obiettivo l’associazione proporrà diverse attività, anche collaborando con le realtà già impegnate sul tema. Tra le possibili proposte figurano attività di pulizie ambientali per la raccolta e rimozione di plastica e rifiuti non pericolosi, appuntamenti nelle scuole, iniziative di sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza, attività di salvaguardia del territorio attraverso segnalazioni di abbandoni illeciti di rifiuti. Le attività avranno il patrocinio gratuito del Comune, che ne sosterrà l’organizzazione e lo svolgimento per quanto di competenza.

“Questo protocollo rientra nel novero delle azioni che portiamo avanti per la tutela e salvaguardia del territorio – ha sottolineato il sindaco Giancarlo Acerbi -. Si tratta di un tema importante e molto sentito, che ci riguarda tutti e che ci chiama in causa perché dall’impegno di oggi dipende il futuro delle nuove generazioni. Siamo quindi felici di questa collaborazione che rafforza il già ricco patrimonio di realtà e privati cittadini che ogni giorno dimostrano con le loro azioni la grande sensibilità della nostra comunità sul tema ambientale”.

“Ringrazio il Comune per la firma di questo protocollo che dà inizio alla nostra attività nel territorio – ha aggiunto Claudio Santi -. Plastic Free conta oggi su più di 250.000 iscritti aderenti e ha già portato a termine oltre 5.500 interventi. Anche a Valdagno inizieremo quindi il nostro lavoro di sensibilizzazione sul tema della plastica e dell‘inquinamento ambientale e promuoveremo eventi di raccolta dei rifiuti per contribuire a migliorare l’ambiente, anche in collaborazione con le associazioni che già oggi svolgono queste attività”.

