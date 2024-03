SVT: scopri come partecipare all’indagine sulla qualità del servizio

SVT: al via l’indagine sulla qualità del servizio

Gli utenti sono invitati a partecipare in forma anonima al questionario online oppure presso le fermate, dove saranno contatti da operatori incaricati

C’è tempo fino al 10 marzo per partecipare all’indagine sulla soddisfazione dei clienti per la qualità del servizio organizzata da SVT.

5 questionari per diverse tipologie di servizio

Al fine di una rilevazione il più possibile puntuale, sono stati predisposti 5 diversi questionari, in base alla diversa tipologia di servizio utilizzato dagli utenti: sul trasporto extraurbano e sui servizi di rete urbana a Vicenza, Bassano, Recoaro e Valdagno.

Valuta la tua esperienza di viaggio

In ciascun questionario gli utenti hanno la possibilità di esprimere la propria valutazione in merito ad una serie di parametri come la sicurezza dei passeggeri, l’affidabilità del servizio, il comfort a bordo, ma anche le informazioni fornite agli utenti, la cortesia e professionalità del personale, oltre ad una serie di altre tematiche più specifiche.

L’indagine sarà realizzata in forma mista: attraverso una serie di quesiti online e tramite interviste a campione condotte presso le fermate da operatori incaricati.

In entrambe le modalità la ricerca sarà condotta rigorosamente in forma anonima e senza necessità di alcun tipo di registrazione.

Per quanto riguarda il questionario online, tutte le indicazioni sono già disponibili sul sito www.svt.vi.it.

Lo svolgimento, ogni anno, di tale indagine risponde ad una precisa normativa per le aziende di trasporto pubblico locale, ma il suo significato per SVT va oltre, come spiega il presidente Simone Vicentini: «SVT si distingue per essere un’azienda molto attenta ad ascoltare i rappresentanti del territorio e direttamente anche gli utenti, come dimostrano gli interventi correttivi, sotto forma di corse aggiuntive o modifiche agli orari, che attiviamo quando riscontriamo una reale necessità.

Aiutaci a rendere il trasporto pubblico più efficiente e sostenibile!

Il questionario è dunque l’occasione per fare il punto sul livello di qualità percepita e valutare se ci possono essere delle aree di miglioramento, anche sul piano della comunicazione per far capire meglio agli utenti l’organizzazione di un servizio che gestisce oltre 3.800 corse al giorno trasportando più di 20 milioni di passeggeri l’anno. Invitiamo quindi tutti i nostri utenti a partecipare all’indagine, per aiutarci a capire in quali aree possiamo intervenire per offrire un’esperienza sempre migliore nell’utilizzo del trasporto pubblico, contribuendo così alla transizione verso un modello di mobilità più sostenibile».

Comunicato stampa del 4 marzo 2024

Ufficio Stampa SVT – Giovanni Bregant