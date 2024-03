Raccolta olii vegetali esausti: innovazione nel processo di raccolta

Raccolta olii vegetali esausti, nuovi contenitori per favorire pulizia e ordine dei punti di conferimento stradale

Cambia la raccolta stradale degli olii vegetali esausti. Obiettivo favorire la pulizia e l’ordine dei punti di raccolta ed evitare l’abbandono a terra di recipienti e lo spandimento dell’olio. Nei nuovi contenitori sarà possibile infatti conferire direttamente il recipiente con l’olio anziché svuotarlo.

La novità è stata presentata oggi al parcheggio di via Maurisio, dove si trova uno dei punti di raccolta, dall’assessore all’ambiente Sara Baldinato e per Agsm Aim Ambiente Andrea Lanaro, responsabile servizi esterni.

Assessore Baldinato: “Un passo avanti per la tutela del territorio e la sensibilizzazione dei cittadini”

«L’olio vegetale è un rifiuto che costituisce una grande fonte di inquinamento ambientale – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Sara Baldinato -. Basti pensare che solo 1 litro disperso nelle falde acquifere può coprire una superficie di circa 1000 metri quadrati e raggiungere pozzi di acqua potabile anche molto lontani, oltre che intasare di scarichi domestici. È importante quindi trattare correttamente come un rifiuto l’olio vegetale esausto e avviarlo ad un corretto smaltimento. Con questa nuova modalità di raccolta sarà più semplice il conferimento, mantenendo il piano stradale più pulito e in ordine».

Andrea Lanaro (Agsm Aim Ambiente): “Comodità, accessibilità e rispetto dell’ambiente

«AIM Ambiente effettua la raccolta stradale degli oli vegetali esausti da circa circa 7 anni, in aggiunta alla raccolta presso le Riciclerie – ha commentato per Agsm Aim Ambiente Andrea Lanaro, responsabile servizi esterni – . Si tratta di un servizio molto utile: comodo, vicino a casa e accessibile a qualsiasi ora. Purtroppo con il sistema attuale si sono spesso create delle criticità dovute a spandimenti accidentali dell’olio all’esterno dei contenitori e all’abbandono dei recipienti sulla griglia di scolo. Tali comportamenti creavano difficoltà agli altri utenti nell’utilizzare il servizio e richiedevano frequenti interventi di pulizia da parte nostra.

Siamo convinti che i nuovi contenitori risolveranno questi problemi e contribuiranno a migliorare la pulizia e il decoro delle piazzole ecologiche. Tuttavia l’educazione e il rispetto di poche e semplici regole da parte di tutti i cittadini rimangono elementi essenziali, senza i quali il nostro impegno nel garantire un buon servizio risulta poco efficace».

I nuovi contenitori

Nei prossimi giorni gli attuali otto contenitori stradali di colore verde verranno sostituiti con nuovi recipienti gialli. Contestualmente ne verranno inoltre installati altri nove. L’elenco, continuamente aggiornato, dei punti di raccolta è disponibile nel sito www.aimambiente.it.

Come conferire l’olio esausto

Per il conferimento dell’olio esausto dovranno essere utilizzati esclusivamente recipienti di plastica come, ad esempio, bottiglie d’acqua minerale e flaconi di detersivo. Rimangono invariate le modalità di smaltimento nelle riciclerie.

Nei punti di raccolta possono essere smaltiti olio vegetale usato e grassi alimentari, come strutto e margarine, ma non resti di alimenti fritti e altri olii (olii minerali lubrificanti o olio motore).

Si ricorda di non versare l’olio vegetale negli scarichi domestici, causa di inquinamento delle acque e intasamento degli scarichi.

Punti di raccolta stradali

Supermercato Famila – via Giuriato; Supermercato Famila – via Mollino (Galleria Parco Città); supermercato Pam – viale Trento. Supermercato Natura sì’ – via Divisione Aqui; Supermercati Riviera – via Salvemini – F.lli Rosselli via lago di Levico – angolo via Lago di Fogliano. via Mercato Nuovo – parcheggio mercato ortofrutticolo; via Prati – parcheggio Scuola primaria Prati; via Baracca – piazzola ecologica fronte civ. 176. Strada Maddalene – piazzola ecologica limitrofa al parcheggio; via Cattaneo – parcheggio via Cairoli -Cattaneo. Piazzale Giusti – piazzola ecologica fronte via Cattaneo; Borgo Casale – piazzola ecologica fronte via Fantoni. Via Maurisio – piazzola ecologica nel parcheggio; viale Astichello – piazzola ecologica fronte civ. 33; via Volta – piazzola ecologica fronte via Galilei; via Fermi – piazzola ecologica fronte Confartiginato.

Vicenza, 4 marzo 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa