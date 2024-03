Neomamme e neopapà: sfide e strategie per il rientro al lavoro

Rientrare al lavoro dopo il congedo parentale: sfide e strategie per le neomamme e i neopapà

Webinar di Esac Formazione-Confcommercio giovedì 7 marzo alle ore 18.00.

L’evento è parte del progetto “Una stanza tutta per sé: spazi fisici, culturali ed economici per lo sviluppo e la valorizzazione della leadership femminile”

Webinar per neomamme e neopapa del 7 marzo 2024

“Rientrare al lavoro dopo il congedo parentale; sfide e strategie per le neomamme e i neopapà” è il tema che verrà trattato, sotto vari punti di vista, nel corso del webinar, organizzato da Esac Formazione-Confcommercio Vicenza, giovedì 7 marzo, dalle ore 18.00.

I temi previsti nel webinar

L’evento, previsto il giorno prima della “festa della donna”, sarà l’occasione di parlare dei servizi che sul territorio vicentino sono usufruibili dai neogenitori, ma anche di come mamma e papa possono programmare una gestione congiunta della vita organizzativa familiare e dividersi le responsabilità di crescere i figli. Un altro grande tema, che sarà esplicitato nel corso dell’evento on line, sarà il rientro al lavoro dei neo genitori, un traguardo che si raggiunge con più serenità se si pianifica il percorso e si superano alcuni ostacoli, che possono essere puramente psicologici, come, ad esempio, il distacco dal bambino piccolo, o la necessità di ritrovare interesse per la carriera lavorativa; oppure ostacoli organizzativi, come la scelta dell’asilo nido, dei tempi da dedicare al lavoro, ecc.

Il progetto di Esac per la leadership femminile

Il webinar rientra nel progetto “Una stanza tutta per sé: spazi fisici, culturali ed economici per lo sviluppo e la valorizzazione della leadership femminile”, di cui Esac Spa è capofila. Proprio per questo, l’insieme dei vari interventi che si alterneranno, intende trasmettere, soprattutto alle donne, un messaggio forte e preciso: quello che la genitorialità non può e non deve essere vissuta come condizione limitante per lo sviluppo della carriera lavorativa, ma come momento della vita in cui entrambi i genitori sono chiamati a mettere in campo le loro skills organizzative.

I partecipanti

Apriranno i lavori Francesca Lazzari, consigliera di Parità della Provincia di Vicenza e Sara Patrizi, responsabile Formazione Esac Spa; quindi, seguiranno gli interventi di Alessandro Agresti, Coordinatore Progetto Giovani Vicenza; Carlotta Pozzan, Relazioni sindacali e legislazione del lavoro di Confcommercio Vicenza; Iacopo Braca, R&D Account & Trainer Partner di Eukinetica esperto in comunicazione e di Katia Provantini, Psicoterapeuta e referente della Cooperativa Minotauro per la sede di Padova, coordinatrice equipe Apprendimento, Orientamento e Laboratori. Concluderà il webinar, facendo una sintesi dell’incontro, Elena Appiani, Founder Rete 33 Srl Società Benefit, Delegata per il Veneto della Fondazione Bellisario, partner del progetto “Una stanza tutta per sé”.

La partecipazione è libera, previa iscrizione sul sito unastanza.esacformazione.it

IL DIRETTORE (Ernesto Boschiero)

Vicenza 4 marzo 2023

Fonte: Confcommercio Vicenza – Ufficio Stampa