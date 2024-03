“L’otto sempre”: gli appuntamenti a Vicenza per celebrare la donna

“L’otto sempre”, proseguono gli appuntamenti per la Giornata Internazionale della donna

A cura dell’assessorato alle pari opportunità con le associazioni componenti la Consulta per le Politiche di Genere e molte realtà del territorio

Molti gli eventi in programma venerdì 8 marzo e nel fine settimana e poi fino al 30 aprile

Entrano nel vivo gli appuntamenti in città in occasione dell’8 marzo, della Giornata Internazionale della donna. Promosse dall‘assessorato alle pari opportunità con le associazioni componenti la Consulta per le Politiche di Genere e molte realtà del territorio, le iniziative spaziano da temi legati ai diritti, alla salute, all’arte e convivialità, allo sport e alla musica.

Martedì 5 marzo alle 20.30

L’intera settimana avrà momenti di riflessione con un webinar a cura di Giardino Freudiano e Città delle Donne MICA macho indaga “cosa vuol dire fare l’uomo”: conversazione con Lorenzo Mattiello. Dialogo-confronto tra il mondo maschile ed il mondo femminile oltre gli stereotipi e contro il pregiudizio, sotto la lente di ingrandimento anche della psicoanalisi.

Incontro gratuito. Prenotazione necessaria: giardinofreudiano@libero.it – cittadelledonne@gmail.com 3385460752

Mercoledì 6 marzo alle 15

Museo di Arte Sacra Santuario di Monte Berico, a cura del Centro Italiano Femminile di Vicenza, viene proposta una visita guidata alla mostra “Spiritualità è Donna” con Agata Keran, curatrice della mostra insieme a padre Roberto Cocco. Ingresso libero, prenotazione necessaria: 342 7016933 elodia.bernardini50@gmail.com

Sempre il 6 marzo, alle 21

Al Pattinodromo Comunale di Vicenza a cura di Fika Festival Allenamento a porte aperte con The Anguanas Vicenza Roller Derby.

Giovedì 7 marzo dalle 18 alle 20

Webinar a cura di ESAC SPA con Fondazione Bellisario: “Rientrare al lavoro dopo il congedo parentale: sfide e strategie per le neomamme e i neopapà”. Il seminario online è rivolto principalmente ai neogenitori, mamme e papà insieme, come soggetti interessati, per effetto della genitorialità, da cambiamenti di natura fisica, psicologica e organizzativa. L’attività fa parte del progetto “Una stanza tutta per sé: spazi fisici, culturali ed economici per lo sviluppo e la valorizzazione della leadership femminile”. Incontro gratuito, previa iscrizione: info@esacformazione.it 0444 964300

Sempre il 7 marzo alle 20.30

Presso Idea Pilates Vicenza, corso Palladio 156, a cura di Fika Festival, incontro sul benessere femminile e per la sensibilizzazione sul tema del cancro al seno. Con la fisioterapista e insegnante di pilates Elisa Busbani

Continua il 7 marzo, alle 20.45

Nella Basilica di Santa Maria di Monte Berico, a cura dell’Ordine dei Servi di Maria – Museo d’Arte Sacra di Monte Berico si terrà il Colloquio interreligioso “Io sono Maria…” a cura di padre Gino Alberto Faccioli, mariologo, modera don Valentino Cottini, biblista. Intervengono Adriana Valerio, teologa cattolica, Kelli Mervat, teologa siro-ortodossa, suor Nicole Grochowina, teologa protestante, Shahrzad Houshmand Zadeh, teologa musulmana, Miriam Camerini, candidata al rabbinato. Accompagnamento musicale a cura di Tareq Wahba, voce. Ingresso libero.

Molti gli eventi della giornata dell’8 marzo

Venerdì 8 marzo dalle 9

Donna Chiama Donna promuove la tradizionale raccolta fondi tramite la proposta di primule primaverili con offerta responsabile, presso la Loggia del Capitaniato.

Alle 11

Al Centro Congressi Confartigianato Vicenza, Via Fermi, a cura di Confartigianato Imprese Vicenza e Movimento Donne Impresa Inaugurazione di 2 panchine rosse in via Fermi e piazza Nobel. Progetto culturale, sociale e comunitario che mira a visualizzare negli spazi pubblici e privati la lotta per la consapevolezza, l’informazione, la prevenzione e la sensibilizzazione contro la violenza di genere e il femminicidio. Una panchina verrà Installata in via Fermi nello spazio antistante il Centro Congressi di Confartigianato Imprese Vicenza e una panchina in piazza Nobel, con il numero verde di pubblica utilità 1522, per le richieste di aiuto delle vittime.

L’8 marzo alle 16

In contra’ Cavour, angolo corso Palladio, a cura di Coordinamento donne CGIL, Rete degli Studenti Medi e Amnesty International Vicenza “Quanto pesa un diritto?”, gazebo a tema, con lo scopo di informare la comunità riguardo i diritti delle donne nel mondo del lavoro, regalando spunti di riflessione sui traguardi raggiunti fino ad oggi e sulla strada ancora da percorrere, partendo dalla sensibilizzazione contro la violenza di genere e il gender gap.

Sempre alle 16

In piazza delle Erbe a cura di Associazione Come un Incantesimo “Parlati con gentilezza”, un flash mob per ricordare che al primo posto ci siamo noi Partecipazione libera.

Alle 16.30

In Biblioteca Bertoliana, Palazzo Cordellina “Donne dietro le quinte: il lavoro creativo dietro la graphic novel dedicata ad Elisa Salerno”, incontro con Alice Walczer Baldinazzo ed Enrico Zarpellon. Ingresso libero.

Sempre alle 16.30

Alle Gallerie d’Italia – Vicenza, contra’ Santa Corona 25, a cura di Gallerie d’Italia – Vicenza, #INSIDE dentro la mostra “Le trecce di Faustina” – Una donna per capello. Capelli e acconciature sono spunto per alcuni racconti di donne che, tra mito e realtà, si sono contraddistinte tra la Roma antica e la corte rinascimentale con il loro coraggio, la loro audacia e la loro originalità. Si indagherà come fantasia e creatività siano ingredienti indispensabili per la libera espressione di un mondo femminile ancora tutto da scoprire. Attività gratuita, prenotazione necessaria: vicenza@gallerieditalia.com Numero Verde 800167619.

Ore 18

Ancora alle Gallerie d’Italia, #INSIDE dentro la mostra “Le trecce di Faustina” – Pettinature e Fragranze. Il percorso sensoriale olfattivo dedicato alle acconciature nel Rinascimento. Un racconto sul lavoro di ricerca, studio e creazione delle identità olfattive presenti in mostra, appositamente composte ispirandosi a ricette rinvenute su antichi testi del 1500 (con degustazione olfattiva). In collaborazione con Integra Fragrances. Attività gratuita fino ad esaurimento posti disponibili. Info e contatti: vicenza@gallerieditalia.com

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, le Gallerie d’Italia Vicenza riservano a tutte le donne il biglietto d’ingresso ridotto.

E poi ancora l’8 marzo sempre alle 18.00

In piazza delle Erbe, a cura di Fika Festival Aperitivo Fikissimo con djset al femminile ed esposizione delle opere di Alessia Reniero di Bikini Bottom Tattoo Vicenza

Dalle 19 alle 20

In piazza Matteotti La Bicicletta è Donna a cura di Bicicletta Sostantivo Femminile in collaborazione con l’associazione Come Un Incantesimo. Una pedalata per celebrare l’universo femminile, lungo un percorso urbano pianeggiante di circa 7 chilometro. Iniziativa aperta a tutti, senza prenotazione: saranno le donne a guidare il gruppo. Partecipazione libera.

Infine due eventi serali dell’8 marzo:

Alle 20.30

Alla Chiesa S. Giuseppe Lavoratore, via Mercato Nuovo 43 a cura di Centro Documentazione e Studi Presenza Donna Abitare il creato. Donne e uomini ospiti di madre terra .Evento religioso con testimonianze e riflessioni per interrogarci su come “abitare il creato” in un’ottica di rispetto e reciprocità. In collaborazione con Unità pastorale Porta Ovest, Fondazione Homo Viator San Teobaldo, La Voce dei Berici, Centro Culturale San Paolo, Radio Oreb, 8xmille Chiesa Cattolica. Ingresso libero con possibilità di offerta responsabile. Info e contatti: info@presdonna.it

Sempre alle 20.30 e fino alle 22

Al Centro Lagorà, via Lago di Pusiano 3, a cura di Centro Gaja Scuola di Biodanza di Vicenza Biodanza – Amare se stessi per costruire relazioni d’amore sane e nutrienti. Sessione esperienziale condotta da Donata Ricatti, facilitatrice e tutor di biodanza. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: 339 6059372, 338 8992362, www.biodanzacentrogaja.com

Nel fine settimana ancora molti eventi dedicati alle donne

Sabato 9 marzo alle 16

Nell’Auditorium di Villa Guiccioli a cura di Associazione Domenico Cariolato Anna Maria Piccoli Cariolato tra le indomite vicentine dell’Ottocento a cura di Rosanna Capuano e Francesca Gottin, con Edi Solivo, pedagogista e artista.

Ingresso libero con offerta responsabile fino ad esaurimento posti.

Sempre il 9 marzo alle 16.30 Silene Bottega & Cucina Vicenza a cura di Fika Festival

Merenda biologica con concerto cantautorale delle artiste di Maieutica Dischi e mostra delle illustrazioni di Francesca Dafne Vignaga

Alle 17

In Piazza delle Erbe a cura di Spazio Memo ASD Fuente Flamenca Flash mob danzante

Ore 20.30

Nella Basilica di Santa Maria di Monte Berico a cura di Ordine dei Servi di Maria – Santuario di Santa Maria di Monte Berico – Museo d’Arte Sacra di Monte Berico

Concerto “Miriam e le altre”. Performance di molteplici linguaggi che unisce musica, canto e narrazione. Attraverso l’incontro con le protagoniste della Bibbia e della storia ebraica si intuisce l’influsso delle donne sulla creazione e sulla vita di tutti i giorni. Ingresso libero

Infine sempre sabato 9 marzo, alle 21.30 Jammin Club Vicenza a cura di Fika Festival

Musica live supErba + Anna Bit

Domenica 10 marzo alle 17

Allo Spazio AB23, Contra’ Sant’Ambrogio 23 a cura di AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori – Sezione di Vicenza Eroine. Il lato femminile dei poemi epici , reading teatrale di e con Anna Zago, per la rassegna “Donne alla conquista dei propri diritti”. Anche ai fini della formazione continua degli Avvocati, la lettura scenica sarà preceduta da un excursus storico giuridico curato dalle avvocate Laura Oboe e Valentina Ferrara che ripercorrerà le principali tappe dell’acquisizione dei diritti da parte delle donne nell’ordinamento italiano. Ingresso libero con offerta responsabile a favore del progetto “La casa di Caterina”. Agli Avvocati sarà rilasciato attestato valido per i crediti formativi. aiaf.vicenza@gmail.com

Sempre il 10 marzo alle 17.30

Alle Gallerie d’Italia – Vicenza, a cura di Gallerie d’Italia – Vicenza #INSIDE dentro la mostra “Le trecce di Faustina” – La parrucca dell’eternità. L’epoca barocca volle fare dell’artificio il centro focale della propria esistenza poetica. Mirabile sta l’attività del parrucchiere Leonard che creava un delirio di figurazioni e parrucche alte un metro e mezzo che non passavano dalle porte. Attività inclusa con il biglietto d’ingresso, prenotazione necessaria: vicenza@gallerieditalia.com Numero Verde 800167619.

Iniziative speciali

Il 6 marzo

Al Teatro Astra saranno inaugurate le nuove valigie BILL sulle pari opportunità, realizzate in collaborazione con la Consulta per le politiche di genere del Comune di Vicenza, che saranno successivamente messe a disposizione degli Istituti scolastici per il prestito presso il Centro pedagogico di via dei Mille. L’evento di inaugurazione, con lo spettacolo “Educazione sentimentale ovvero, l’amore al tempo di Instagram”, con Valentina Brusaferro e Martina Pittarello, è riservato alle classi di studenti del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e alle scuole superiori.

La Biblioteca Civica Bertoliana, in collaborazione con l’Associazione Donna Chiama Donna, distribuirà dei segnalibri realizzati per l’8 marzo.

Dall’8 marzo al 30 aprile

“Dedicato a lei – LILT celebra l’8 marzo” LILT Vicenza, presso la sede in via Borgo Casale 84, offre 50 visite senologiche gratuite ad altrettante donne individuate con il supporto dei Servizi Sociali del Comune. L’iniziativa intende contribuire ad un approccio inclusivo e solidale nella prevenzione dei tumori al seno.

Sarà prossimamente in distribuzione in tutte le sedi del Comune di Vicenza e della Biblioteca Civica Bertoliana l’opuscolo contenente le linee guida per il linguaggio inclusivo a cura della Quinta Commissione Consiliare – Diritti e Pari Opportunità.

15 marzo alle 18.30

In Loggia del Capitaniato verrà inaugurata la mostra “Libera” di Monica Marioni a cura di Maria Rosa Sossai che si potrà visitare, ad ingresso libero, dal 13 al 24 marzo. Le offerte raccolte verranno devolute a per Donna chiama Donna.

Programma completo al link: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/365873

Vicenza, 4 marzo 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa