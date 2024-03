Legambiente di Vicenza: emergenza alluvione, le riflessioni

Anche stavolta il più è passato. Legambiente di Vicenza – Usciamo da questa ultima emergenza alluvione con le ossa meno rotte di anni fa, ma con la consapevolezza di essere ancora in mezzo al guado.

Sono tre le riflessioni

Dichiara Valentina Dovigo presidente del circolo Legambiente di Vicenza – che la nostra associazione intende proporre alla città.

La prima

è che i bacini di laminazione sono utili, servono a metterci al riparo dal peggio ma non possono rappresentare l’unica soluzione, e soprattutto non pensiamo che sia sufficiente realizzarne altri per risolvere il problema del dissesto idrogeologico.

La seconda

è prepararci con razionalità, adeguarci, ad affrontare eventi metereologici estremi. Da certo linguaggio usato anche nei giorni scorsi sembra che qualcuno non abbia mai sentito parlare di “emergenza clima”. L’innalzamento delle temperature medie nello scorso anno 2023 è stato il più elevato da quando l’umanità ha iniziato ad effettuare le misurazioni; questo è cambiamento climatico in atto, che ha, fra le altre, come conseguenza proprio questa estremizzazione degli eventi atmosferici, siano essi piovosità o siccità. Accadono cose che finora non abbiamo mai visto.

Quindi ogni ragionamento, ogni calcolo, ogni manufatto, ogni programmazione, ecc… non può più basarsi solo sull’analisi dei dati metereologici storici, ma tenere conto che siamo già in una fase di instabilità climatica.

La terza

considerazione, non in ordine d’importanza, che ripetiamo da tempo e con sana ostinazione continueremo a ripetere, è che serve una diversa politica urbanistica. Serve fermare il consumo di suolo, che altrettanto ostinatamente, nonostante le varie norme SalvaSuolo o le varie pianificazioni green, continua a presentare numeri giganteschi in questa regione, ed anche in questa provincia ed in questa città.

Serve anche iniziare a “depavimentare” le aree totalmente impermeabilizzate, avviare la rigenerazione di quartieri o pezzi di quartieri, costruire un mosaico di aree verdi e naturali in ambito urbano, pensare ad una cintura verde, ad un parco agricolo, in collegamento ed in relazione con i comuni limitrofi. Una città di pieni, ma anche di vuoti, per affrontare meglio sia le piogge torrenziali che le grandi calure estive.

L’emergenza è passata, ma il meno è fatto.

Valentina Dovigo Legambiente di Vicenza