Incendio di un garage a Gambellara: nessuna persona coinvolta

Alle 3:10, di lunedì 4 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Don Antonio Vignato a Gambellara per l’incendio di un garage: nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri accorsi da Lonigo e Vicenza con un’autopompa, due autobotti e 7 operatori, hanno spento le fiamme che hanno bruciato un garage distaccato dall’abitazione.

In salvo le auto all’interno che i proprietari sono riusciti a portare fuori dopo aver sentito lo scoppio di alcune bombolette spray. Le fiamme divampate probabilmente per cause elettriche hanno bruciato delle masserizie depositate all’interno tra cui materiale elettronico musicale.

Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e messa in sicurezza sono terminate poco dopo le 5 con il rientro in sede delle squadre.

Comunicato del 4 marzo 2024

Fonte: Ufficio Stampa dei vigili del fuoco

Info utili

Numero di emergenza: 115

Ministero dell’Interno Dipartimento dei vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Il corpo nazionale dei vigili del fuoco

Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

l’opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

l’opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall’impiego dell’energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Fonte https://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx