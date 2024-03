I saluti del Sindaco di Thiene all’Lgt Maiorano che va in pensione

Il Lgt Maiorano va in pensione: il saluto del Sindaco di Thiene Giampi Michelusi

Il Sindaco Giampi Michelusi ha ricevuto il Luogotenente dei Carabinieri Vincenzo Maiorano che dal corrente mese di marzo è in quiescenza.

Arruolatosi nell’Arma nel 1986, dal 1989 al 1996 è stato effettivo alla Stazione dei Carabinieri di Dueville, dal 1996 al 1999 al NORM della Compagnia dei Carabinieri di Thiene, continuando successivamente a prestare servizio nella Stazione thienese fino ad oggi.

«L’Amministrazione Comunale – ha detto il Sindaco – è riconoscente al Lgt Maiorano per il prezioso servizio prestato sul nostro territorio a tutela dell’ordine pubblico, della legalità e della sicurezza dei cittadini. Siamo grati della professionalità che in questi anni ha messo a disposizione dell’Arma e della Città e gli esprimiamo i migliori auguri per il futuro, ora che intraprende il meritato cammino verso la pensione, un percorso che possa godere di serenità, salute e prosperità».

Thiene, 4 marzo 2024

Fonte: ufficio Stampa – Comune di Thiene (VI)