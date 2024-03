Schio, auto finisce in un canale: nessuna persona ferita

Schio, auto finisce in un piccolo canale, nessuna persona all’interno

Domenica mattina, 3 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Pianezze a Schio per un’auto finita parzialmente dentro un piccolo corso d’acqua adiacente la strada: nessuna persona è rimasta ferita.

L’intervento

L’intervento dei pompieri su richiesta dei carabinieri a cui è stata segnalata l’auto con nessuna persona all’interno. L’autista dopo l’incidente, si presume incolume ha abbandonato l’auto sul posto.

I vigili del fuoco per evitare inquinamenti del corso d’acqua hanno fatto intervenire l’autogrù del comando di Padova.

Conclusioni

La vettura è stata recuperata per poi essere portata via dal carro attrezzi. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 11:00.

Comunicato del 3 marzo 2024

Fonte: Vigili del Fuoco – Ufficio Stampa

