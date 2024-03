La pallacanestro Vicenza cede alla forza della corazzata Rucker San Vendemiano

Civitus Allianz Vicenza – Rucker San Vendemiano 78-96 (11-26, 23-20, 23-25, 21-25)

Allenatore Vicenza Cilio

Allenatore Rucker Carrea

Nessuno uscito per cinque falli. Arbitri Biondi di Trento e Claudia Ferrara di Ferrara

Finisce 96 a 78 per San Vendemiano la sfida del palaGoldoni. Triste verdetto per una Civitus in difficoltà che incappa nel quarto stop consecutivo in una fase delicatissima del campionato, con una classifica che diventa sempre più complicata, quando al termine della stagione regolare mancano appena sette partite. Non era certo un mistero che il match si presentasse molto difficile per i ragazzi di coach Cilio, nuovamente autori di un primo quarto letteralmente regalato agli avversari .

Una scomoda costante

questa che accompagna il quintetto berico da troppo tempo, e che rappresenta un ulteriore ostacolo sulla strada di una salvezza, da perseguire assolutamente. L’ansia per la partita è nemica e scombussola il piano gara ed è chiaro che partire sempre dal – 20, a maggior ragione contro squadre d’importante caratura tecnica, mette la strada inevitabilmente in ripida salita.

Vicenza tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo ha infilato una serie di triple , riavvicinandosi agli ospiti e riaccendendo contestualmente la generosa tifoseria, ma obiettivamente si è trattato di un fuoco di paglia, un qualcosa di effimero per poter pensare davvero di mandare al tappeto un team solido e ambizioso come Sanve, che anzi nell’ultima frazione ha prodotto un basket di grande sostanza, facendo così capire a tutti perchè lassù, anche grazie alla miglior difesa del girone, se la può giocare alla pari con Ruvo e Roseto, per la conquista del primato.

Dalla Civitus invece si pretende molto di più.

All’orizzonte c’è la trasferta di Jesi, contro un quintetto, quello marchigiano, in condizione ed in ascesa. L’intensità in allenamento deve aumentare considerevolmente per ricreare quella voglia di combattere che sembra smarrita e che invece serve come l’aria per poter rialzare la testa e aggiudicarsi i confronti diretti che ci attendono a fine mese e che faranno inevitabilmente la differenza al tirar delle somme.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza