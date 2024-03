Serie B1 femminile girone B, Vicenza Volley vuole “vendicarsi” contro Cortina Express Imoco

Sabato alle 17 al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni le beriche sfidano i “gioiellini” delle campionesse d’Italia, vincitrici all’andata

Una sconfitta all’andata da “vendicare” e soprattutto un terzo posto prezioso in chiave play off da difendere. In B1 femminile non mancano gli stimoli alle ragazze di Vicenza Volley, che domani (sabato) alle 17 scenderanno in campo al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni per sfidare il Cortina Express Imoco, la formazione giovanile delle campionesse d’Italia, nel match della quarta giornata del girone di ritorno del girone B.

La squadra di Mariella Cavallaro, dopo aver osservato il turno di sosta, si è ripresa la terza piazza grazie al 3-0 di domenica scorsa a Chioggia contro la pericolante Vlc Rom Plastica. Ora un nuovo esame contro la formazione di Stefano Gregoris, che all’andata a San Donà regalò un dispiacere a Spinello e compagne.

Pierantonio Cappellari

“Dopo ben due mesi – osserva il vice allenatore di Vicenza Volley Pierantonio Cappellari – torniamo a giocare in casa, ci aspetta una sfida impegnativa contro l’Imoco, squadra estremamente giovane ma con atlete fisiche e talentuose. Si tratta di un’under 18 con innesti anche dall’under 16 fresca campionessa territoriale.

Al palleggio c’è Coba, regista che ama molto utilizzare le proprie centrali, affiancata nel ruolo dalla giovanissima Manda (classe 2009), le schiacciatrici laterali sono Novello e Visentin, ma con frequenti ingressi anche di Bacchin. Al centro ci sono due atlete molto fisiche come Orlandi e Marchesini, quest’ultima recentemente sostituita da Moroni in seguito a problemi fisici.

Nel ruolo di opposto dovrebbe ritornare Adigwe , atleta molto potente e principale terminale offensivo della squadra, assente nelle ultime gare per indisposizione fisica, sostituita dalla vicentina Orso, giovanissima attaccante mancina. I due liberi sono Arici e Feduzzi. La partita di andata ci ha lasciato l’amaro in bocca sia per il risultato, ma soprattutto per la nostra prestazione.

C’è da parte della squadra tanta voglia di riscattare quel passo falso. Dovremo cercare di sfruttare al meglio i loro punti deboli, studiati in settimana, e di tenere un ritmo alto sin dall’inizio della gara. La squadra si sta allenando molto intensamente e con grande entusiasmo in questi giorni, anche grazie al ritorno in palestra di alcune ragazze infortunate”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Vicenza Volley e Cortina Express Imoco saranno il primo arbitro Silvia Longo e il secondo arbitro Elena Gambato.

ALL’ANDATA FINI’… – Nella sfida dello scorso 28 ottobre a San Donà Vicenza Volley si arrese in tre set. Questo il tabellino dell’incontro.

CORTINA EXPRESS IMOCO-VICENZA VOLLEY 3-0

(25-21, 25-21, 25-15)

CORTINA EXPRESS IMOCO: Novello 3, Marchesini 3, Adigwe 18, Visentin 7, Orlandi 9, Coba 1, Feduzzi (L), Bacchin 9, Arici (L). N.e.: Zussino, Corbanese, Genovese, Moroni, Manda. All.: Gregoris

VICENZA VOLLEY: Boninsegna 14, Andeng 3, Spinello, Costagli 8, Pegoraro 7, Digonzelli 5, Formaggio (L), Simpsi, Do Carmo 2, Tasholli 2, Bauce 1. N.e.: Roviaro, Andreatta (L). All.: Cavallaro

ARBITRI: Cardoville e Iovinella

NOTE: Durata set: 27’, 29’, 29’ per un totale di 1 ora e 25 minuti di gioco

Cortina Express Imoco: battute sbagliate 9, ace 12, ricezione positiva 50% (perfetta 17%), attacco 41%, muri 4, errori 15

Vicenza Volley: battute sbagliate 11, ace 7, ricezione positiva 25% (perfetta 10%), attacco 30%, muri 5, errori 25.

IL TURNO – Questo il programma della quarta giornata di ritorno di B1 femminile girone B:

Orotig Peschiera Ponti-Banca Annia Aduna

Vicenza Volley-Cortina Express Imoco

Rothoblaas Volano-Vlc Rom Plastica

Azimut Giorgione-Smapiù Arena Volley

Enercom Fimi Crema-Fantini Folcieri Ostiano

Volley Academy V&V -C.r. Transport Ripalta

Riposa: Ipag Volley Noventa.

LA CLASSIFICA

– Azimut Giorgione 41, Fantini-Folcieri Ostiano 31, Vicenza Volley 29, Rothoblaas Volano, Smapiù Arena Volley 27, Enercom Fimi Crema 23, C.r. Transport Ripalta, Orotig Peschiera Ponti, Ipag Volley Noventa 20, Cortina Express Imoco 18, Banca Annia Aduna 16, Vlc Rom Plastica 13, Volley Academy V&V 3.

Nella foto di Daniele Marangoni, coach Mariella Cavallaro (Vicenza Volley)

VICENZA, 1 MARZO 2024

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani

media@volley-vicenza.it

www.volley-vicenza.it – @Volleyvicenza