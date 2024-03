Valdagno: “Sogni, infanzia e poesia” incontro con Gabriel Pacheco

L’illustrazione per l’infanzia (e non solo) è protagonista a Valdagno. Nell’ambito delle attività collaterali organizzate in occasione della Mostra internazionale dell’illustrazione “Di segni di sogni”, la Galleria Civica Villa Valle della città laniera ospiterà domani, sabato 2 marzo, Gabriel Pacheco, direttore artistico della mostra “Le immagini della fantasia” per la Fondazione Stepan Zavrel. L’incontro, con inizio alle ore 16.30, sarà dedicato al tema “Sogni, infanzia e poesia” e si terrà nello spazio espositivo, dando così la possibilità di ammirare le 140 opere di illustratori da tutto il mondo provenienti dal Centro Internazionale di Illustrazione di Sarmede.

Gabriel Pacheco

Nato in Messico nel 1973, dopo il diploma in scenografia all’Istituto Nazionale di Belle Arti Gabriel Pacheco ha studiato disegno e figura umana alla scuola Enap. Illustratore coltissimo, cura un blog in cui trasmette al pubblico tutto lo spessore filosofico e letterario della sua visione della vita e dell’illustrazione.

I suoi numerosi libri sono tradotti e pubblicati in Messico, Brasile, Stati Uniti, Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Russia, Corea e Giappone. Tanti i premi alla carriera ricevuti, fino alla nomina all’Astrid Lindgren Memorial Award, uno dei più alti riconoscimenti internazionali.

Valdagno

L’incontro con Pacheco rientra nelle numerose attività della Mostra internazionale dell’illustrazione “Di segni di sogni”, che da nove anni porta a Valdagno una prestigiosa selezione di opere da “Le immagini della fantasia”. Tema conduttore di questa edizione dell’esposizione è il tema del sogno, in tutte le sue declinazioni. Il viaggio onirico tra visioni surreali, paesaggi fantastici e creature straordinarie, ma anche la poesia e il ricordo e tutto l’immaginato che spesso incontriamo proprio nei sogni.

Si possono, tra gli altri, ammirare i lavori dell’illustratrice di origine polacca Joanna Concejo, ospite d’onore della mostra, della spagnola Irene Blasco, della francese Clotilde Perrin e degli italiani Simone Rea e Guido Scarabottolo.

Aperta a inizio febbraio, la mostra è visitabile fino al 24 marzo con ingresso gratuito il giovedì e il venerdì dalle 16.00 alle 18.30, il sabato dalle 16.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Vincenzo Grandi – Comune di Valdagno – Ufficio stampa

vgrandi@comune.valdagno.vi.it