Questura di Vicenza: il Questore chiude il “Bar Aurora”

Nella mattinata odierna il Questore della Provincia di Vicenza ha disposto il provvedimento di sospensione e chiusura per la durata di 15 giorni del Pubblico Esercizio denominato “Bar Aurora”, che si trova in città, in viale Ferrarin.

Il provvedimento

consegue ad un’operazione, della scorsa settima, condotta dalla Guardia di Finanza che ha portato all’arresto di una dipendente del locale. Oltre che al sequestro di sostanza stupefacente e denaro collegato all’attività di spaccio.

Per questi motivi, il Questore Sallustio ha ritenuto di disporre la chiusura immediata del Bar Aurora per 15 giorni, come previsto dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che è stata materialmente eseguita congiuntamente da personale della Polizia Amministrativa della Questura di Vicenza e militari della Guardia di Finanza.

Questura di Vicenza comunicato stampa del 1° marzo 2024

Fonte dal sito: https://www.poliziadistato.it/