Pallacanestro Vicenza: c’è un avversario non ideale per risalire

Basket Serie B Nazionale – La Civitus Pallacanestro Vicenza, a otto giornate dalla fine della stagione regolare , con quattro gare in casa e quattro fuori, si accinge ad ospitare domani alle 20,30 sul parquet del palaGoldoni (arbitri Biondi di Trento e Claudia Ferrara di Ferrara) la Rucker San Vendemiano, con l’intento di tornare a muovere la classifica, divenuta scomodissima, dopo tre consecutivi e bruttissimi stop e contemporaneamente per i segni di vita forniti da Ozzano e Bisceglie in grande rimonta.

Nella serata che vedrà il debutto in biancorosso di Sami Sanad, l’all around classe 98, arrivato mercoledì per sostituire Diego Terenzi , l’obiettivo dovrà essere quello di assumere un atteggiamento aggressivo da subito, per andare in ritmo ed evitare così un altro primo periodo da incubo, come troppo spesso visto in questo girone di ritorno. Lo sforzo dovrà essere massimo per non incappare nuovamente in quegli alti e bassi deleteri che si stanno pagando a carissimo prezzo.

Al fine di trovare la quadra, in previsione dei tre decisivi confronti salvezza, peraltro tutti in trasferta con Bisceglie, Padova e Ravenna, va messo a segno qualche colpo grosso, con avversarie di rango per raccogliere punti pesanti. Non ci sono alternative. Ci vuole la faccia giusta, altrimenti il rischio di rimanere preda delle sabbie mobili è veramente alto.

RUCKER SAN VENDEMIANO

Trevigiani lanciatissimi con il loro ottimo terzo posto in classifica. Una squadra fisica in ogni reparto, a partire dai play e che ha nella compattezza del gruppo l’arma in più. Miglior difesa del campionato dalla quale attingono tanta energia per poter essere ficcanti in contropiede. La Rucker sta disputando un campionato a parte assieme a Roseto e Ruvo, giocando per vincere la regular season. Oxilia e il vicentino Chiumenti sono due uomini di grande mentalità, punti di riferimento per gli equilibri del gruppo in campo e nello spogliatoio.

Non solo loro hanno determinato le fortune del team di coach Carrea, unico di tutta la categoria imbattuto in casa e che ha trovato un vero leader nella guardia lettone Gluditis, quarto miglio realizzatore del girone e secondo per palle recuperate.

All’andata sul parquet della Zoppas arena di Conegliano finì 77 a 54 per i padroni di casa. Da tenere presente la solidità di Cacace ( 12,6 punti a partita ), la fresca esuberanza di Calbini e Zacchigna , l’esperienza di Di Emidio e dal mese scorso c’è pure l’estro di Laudoni, elemento di categoria e innesto di qualità che ha sopperito all’infortunio di Gatti.

Coach Cilio per Vicenza confida in una grande difesa e in una feroce determinazione che i suoi ragazzi dovranno gettare sul campo.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza