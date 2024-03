Montecchio Maggiore: incontri per parlare di aspetti psicologici

Tre incontri a Montecchio Maggiore con la psicologa psicoterapeuta Veronica Luna per parlare di ansia, paure nei bambini e crisi e separazione di coppia

Tre incontri

Per parlare di aspetti psicologici che potrebbero, prima o dopo, riguardare la vita di ciascuno di noi. Sono il frutto della collaborazione tra l’Assessorato ai Servizi Sociali della Città di Montecchio Maggiore e la psicologa psicoterapeuta dott.ssa Veronica Luna. Tutti gli incontri si terranno alle ore 20 in Sala Civica Corte delle Filande.

Si parte il 6 marzo,

con la serata intitolata “Aspetto con ansia che l’ansia passi”, in cui verranno trattati gli aspetti di riconoscimento e gestione emozionale legati, appunto, all’ansia.

Si proseguirà il 20 marzo

con “Mamma, papà, io ho paura!”, un viaggio alla scoperta dello sviluppo dell’emozione della paura e della sua evoluzione nei bambini.

Il 4 aprile,

infine, si parlerà di “Crisi o separazione di coppia”, trattando il tema dei figli contesi e dei figli condivisi e dell’integrazione tra aspetti legali e psicologi.

Per fare questo, la dott.ssa Luna sarà affiancata dall’avvocato civilista Anna Rossato del Foro di Vicenza.

Raffaella Mazzocco

“Ritengo che siano tre argomenti di assoluto interesse – commenta l’assessore ai servizi sociali, Raffaella Mazzocco –. L’ansia è purtroppo un tratto distintivo delle nostre vite sempre più frenetiche, tutti i genitori si sono dovuti o si dovranno confrontare con le paure dei propri figli e le separazioni delle coppie sono sempre più frequenti. Ringraziamo la dott.ssa Luna e l’avvocato Rossato per la disponibilità a trattare questi temi di grande attualità”.

Gianfranco Trapula

“Occasioni di riflessione come queste fanno bene al tessuto sociale in cui viviamo – aggiunge il sindaco, Gianfranco Trapula –. Per questo, l’invito rivolto ai montecchiani è di partecipare in gran numero”.

La dott.ssa Veronica Luna

Si occupa di psicoterapia cognitivo-comportamentale, è operatrice di training autogeno e conduce corsi individuali e di gruppo. È specializzata nella tecnica EMDR, un metodo psicoterapico strutturato per facilitare il trattamento di diverse psicopatologie e problemi legati sia ad eventi traumatici che a esperienze più comuni ma emotivamente stressanti.

