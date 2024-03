Ritorna domenica 3 marzo alle 14.30 in piazza Marconi a Montecchio Maggiore Batare Marso l’antico Capodanno Veneto.

La Pro Loco Alte Montecchio vi aspetta per scacciare insieme il grigio inverno e per festeggiare l’arrivo della bella stagione.

BATARE MARSO

L’ANTICO CAPODANNO VENETO A MONTECCHIO MAGGIORE

Ci troveremo a salutare l’arrivo della primavera con il gruppo popolare della Farandola che, con i suoi costumi folkloristici e le musiche tradizionali dei nostri antenati, ci farà tornare indietro nel tempo.

Brinderemo con un bicchiere di vino buono, degusteremo i prodotti della nostra terra e ci riscalderemo con il vin brulè.

Non mancheranno naturalmente, la polenta con lo scopeton!

I giovani volontari della Pro Loco vi faranno conoscere il programma dei prossimi eventi che stiamo organizzando. Con l’occasione ci sarà la possibilità di fare o rinnovare il tesseramento annuale all’associazione. Perché con il vostro aiuto possiamo fare grandi cose.

Se volete potete arrivare in piazza con tabarro, gonne lunghe, sgalmare, ciabatte, camicie bianche, cappelli e gilet eleganti.

Accoglieremo tutti, perché le nostre differenze racconteranno la nostra unicità e la bellezza e la gioia di stare in compagnia.

Montecchio Maggiore, 26 febbraio 2024

Pro Loco Alte Montecchio Informazioni: 3400796224

www.prolocoaltemontecchio.it

info@prolocoaltemontecchio.it

Sono arrivate le nuove Tessere Pro Loco Unpli

Siete pronti per vivere con la Pro Loco Alte Montecchio APS un altro anno ricco di emozioni e carico di eventi?

Nuove idee, nuovi progetti, nuove collaborazioni e…tanti eventi da organizzare.

Anche quest’anno la vostra adesione è importante perché ci consente di continuare a proporvi con slancio ed entusiasmo tante attività volte alla promozione e alla valorizzazione del territorio circostante.

Ecco i nostri valori fondanti:

– Territorio – Cultura – Socialità – Tradizione – Inclusione

Essere o diventare soci Pro Loco vuol dire credere in quello che in questi anni abbiamo fatto come Associazione per Montecchio Maggiore (e non solo) ed aiutarci a continuare a farlo.

Cosa aspettate a venire a trovarci?

Ci trovate, per il rinnovo della tessera Unpli 2024 o per diventare nuovi soci Pro Loco, presso la nostra sede in Via dei Trozi 2 a Montecchio Maggiore. Dal Lunedì al Venerdì, dalle 16.00 alle 19:00.

: 340-0796224

info@prolocoaltemontecchio.it