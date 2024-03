Marostica: eventi e iniziative marzo 2024

Scopriamo gli eventi e le iniziative di Marzo 2024 a Marostica.

Domenica 3 Marzo

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

MAROSTICA ANTIQUARIA

dalle ore 8.00 alle ore 18.00

in Piazza Castello, Marostica

Associazione IL TRITONE tel. 0444-323863 – mail: info@iltritone.info

Domenica 3 Marzo

ESCURSIONE GUIDATA CON DEGUSTAZIONE

Percorso ad anello tra le contrade della Val d’Inverno con pausa pranzo presso l’Agriturismo “Ai Marosi” che proporrà una degustrazione a base di formaggi, confetture, olio extravergine d’oliva e dolci della tradizione fatti in casa.

Dopo pranzo una visita guidata nell’oliveto di famiglia dell’Agriturismo e conclusione del percorso ad anello.

RITROVO: Ore 9.15 presso parcheggio impianti sportivi di Vallonara

DURATA ESCURSIONE: circa 6 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 9 km, dislivello 290 m

COSTO: adulti € 20,00 /11-16 anni € 10,00/ sotto gli 11 anni GRATIS

Guida Ambientale escursionistica CHIARA BERTACCO (tessera n° VE281)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima

Whatsapp/sms: 348 8630711

Email: chiara.guidanatura@gmail.com

Martedì 5-19-26 Marzo

CORSO BASE DI APICOLTURA

dalle ore 20.30 alle ore 22.30 Sala Polivalente Coop Consumatori, Marostica

6 incontri per imparare a conoscere e salvaguardare il mondo delle api

Per info e prenotazioni: APICOLTORI MAROSTICA –

Cell. Corrado Bordignon 3312040454- Email: corrado.bordignon@gmail.com

Domenica 24 Marzo

MOSTRA MERCATO ed esposizione di oggetti d’arte e preziosi

dalle ore 8.00 alle ore 19.30 Piazza Castello, Marostica

Associazione IL TRITONE tel. 0444-323863 – mail: info@iltritone.info

Giornata Regionale per i COLLI VENETI

istituita ufficialmente dalla Regione Veneto con la LR n.25/2021, per valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico dei nostri Colli Veneti

Scopriamo insieme il ricco calendario di eventi previsti a Marostica per la giornata del 24 Marzo 2024 in occasione della Giornata Regionale per i Colli Veneti

A PASSEGGIO CON PRO MAROSTICA

Selezione di 4 ESCURSIONI GUIDATE della durata di 2 ore con partenza dall’Atrio del Castello Inferiore.

Si raccomanda abbigliamento sportivo

Prenotazione obbligatoria c/o ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA

Tel. 0424 72127 Mail: info@marosticascacchi.it

MAROSTICA MEDIEVALE

ore 10.00 Itinerario guidato alla scoperta dei Castelli e delle Mura trecentesche di Marostica transitando per la città fortificata e lambendo torri, chiese, oratori, conventi e antiche dimore medievali.

prezzo: €12 adulto/ €8 under 14; durata tour: 2 ore

In caso di meteo avverso, l’escursione è sostituita con la visita guidata del Castello Inferiore

TRA BORGHI E CONTRADE

ore 10.30 Escursione alla base dei colli orientali di Marostica per godere della natura e della storia dei borghi e delle contrade sorte lungo l’antica strada pedemontana per finire nella romantica villa secentesca Favero-Raselli dove verrà offerto un agri-aperitivo.

prezzo: €10 adulto/ €6 under 14 ; durata tour: 2 ore

DENTRO E FUORI LE MURA

ore 15.00 Itinerario: Piazza Castello, Borgo Pieve e Borgo S. Sebastiano con degustazione finale

alla scoperta di leggende, tradizioni e sapori.

prezzo: €14 adulto/ €9 under 14; durata del tour: 2 ore

In caso di condizioni meteo avverse, il tour è sostituito con la visita guidata del Castello Inferiore

PIEDI PAZZI

ore 15.30 Escursione dei colli Pauso e Pausolino alla scoperta del Castello Superiore, delle vestigia del Castrum romano, dell’opera d’arte “Pigrotto” e del Convento quattrocentesco di San Sebastiano.

prezzo: €10 adulto; €6 under 14; durata del tour: 2 ore

In caso di condizioni meteo avverse, il tour è annullato o sostituito con la visita guidata del Castello Inferiore

“ASINIAMO” con aperitivo in fattoria

Fattoria Sociale LA PACHAMAMA Via Cobalchini 5, Marsan di Marostica dalle ore 9.00

– Passeggiata con gli asini sulle colline di San Benedetto

– Agri-Aperitivo con prodotti stagionali

Prezzo per entrambe le iniziative

Adulto: 20 €, bambino: 15 € con possibilità di optare anche solo per un’iniziativa (con prezzi diversi)

Prenotazione obbligatoria Info e costi: Cell. 347 4916146

L’iniziativa si svolgerà solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

ESCURSIONE SUI COLLI DI MAROSTICA TRA I CILIEGI IN FIORE

Percorso ad anello tra le valli di Marostica: Vallonara e Valle San Floriano con visita al ciliegieto dell’Azienda Agricola biologica Col di Stella per scoprire curiosità e tecniche di coltivazione della pianta da frutto simbolo di Marostica.

RITROVO: Ore 9.15 presso parcheggio impianti sportivi di Vallonara

DURATA ESCURSIONE: circa 6 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 9 km, dislivello 340 m.

COSTO ESCURSIONE:

adulti € 20,00 /11-16 anni € 10,00/ sotto gli 11 anni GRATIS

Guida Ambientale escursionistica CHIARA BERTACCO (tessera n° VE281)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima

Whatsapp/sms: 348 8630711

Email: chiara.guidanatura@gmail.com

Sabato 30 Marzo

“Brunch: Il tempo delle ciliegie”

Bar La Stazione

Viale Stazione 3, Marostica

dalle ore 11.30 alle 14.30 Solo su prenotazione euro 20,00

Per maggiori info e scoprire il menù:

Cell. 371 4240125 FB: @lastazionemarostica

CACCIA A ORAZIO

Atrio del Castello Inferiore dalle ore 14:30 alle 17:30

SPETTACOLO ITINERANTE PER BAMBINI CON ANIMAZIONI, GIOCHI E LABORATORI

Il dispettoso fantasma del Castello ha rubato la ricetta segreta delle uova di cioccolata e il pasticcere di corte non può più presentare al banchetto del Governatore la sua specialità. Spettacolo a rotazione ogni ora e mezza

biglietto unico: €6; durata: 1 ora

max. 30 persone per turno

Prenotazione obbligatoria

Per info: Associazione Pro Marostica

tel. 042472127- email info@marosticascacchi.it

Dal 30 Marzo all’ 1 Aprile

Festival delle Tradizioni italiane

Mercato di specialità alimentari e artigianali

ore 8.00-19.30 (Sabato-Domenica-Lunedì) Piazza Castello, Marostica

RIAPERTURA del CAMMINO DI RONDA

da Marzo a Novembre tutte le domeniche e i festivi

Apertura ordinaria della Cinta Muraria, settore di Nord-Est. Esempio di architettura militare scaligera che permette di scoprire e amare ancora di più questa caratteristica cittadina, ricca di scorci suggestivi.

Tariffe biglietto Cammino di Ronda:

€5 adulto/ €3 under 14 e gruppi

Tariffe biglietto Cumulativo Castello Inferiore + Cammino di Ronda:

€11 adulto/ €8 under 14

Orari di apertura del Cammino di Ronda*

primavera e autunno: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 18.00

estate: dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 19.00

Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura

*Gli orari possono variare in base alle condizioni meteo.

Per accedere al Cammino di Ronda è necessario:

– superare il metro di altezza

– non superare i 110 kg di peso

– indossare una leggera imbracatura fornita dall’Ass. Pro Marostica

Si raccomanda di indossare pantaloni, scarpe chiuse e comode.

Informazioni:

Associazione Pro Marostica tel. 0424 72127 – mail info@marosticascacchi.it

PASSEGGIATE GUIDATE CON PRO MAROSTICA

Tutte le DOMENICHE da Marzo a Novembre

Per entrambe le passeggiate:

Durata tour: 2 ore

Partenza: Atrio del Castello Inferiore – Si raccomanda abbigliamento sportivo

Prenotazione obbligatoria

Per maggiori info: Associazione Pro Marostica

Tel. 042472127 – mail: info@marosticascacchi.it

passeggiata MAROSTICA MEDIEVALE*

ore 10:00 – prezzo: €12 adulto/ €8 under 14

Itinerario guidato alla scoperta dei Castelli e delle Mura trecentesche di Marostica transitando per la città fortificata e lambendo torri, chiese, oratori, conventi e antiche dimore medievali.

passeggiata DENTRO E FUORI LE MURA*

ore 15:00 -prezzo: €14 adulto/ €9 under 14

Passeggiata guidata di Piazza Castello, Borgo Pieve e Borgo S. Sebastiano con degustazione finale, per mostrare la storia e la bellezza della Marostica meno battuta consegnando un tesoro di leggende, tradizioni e sapori.

* in caso di maltempo l’escursione è sostituita con la visita guidata del Castello Inferiore;

MOSTRA DEL CENTENARIO DELLA PARTITA A SCACCHI

Castello Inferiore, Marostica

Preziosi costumi e materiali di scena racconteranno i 100 anni della Partita

**Sarà possibile visitare la Mostra fino al 31 dicembre 2024 – ore 09:00-13:00 / 14:30-18:30 con il biglietto d’ingresso del Castello Inferiore

Per maggiori info: Associazione Pro Marostica

Tel. 042472127 – mail: info@marosticascacchi.it

ECOMUSEO DELLA PAGLIA nella tradizione contadina

DISPONIBILITA’ DI APERTURA SU RICHIESTA

Ingresso e visita al museo gratuiti – Laboratori e servizi extra a pagamento

Associazione Terra e Vita

Via Sisemol 1 (4,67 km) Crosara di Marostica

Tel. 0424 702213 Email: ecomuseopaglia@libero.it

Marostica ha 2 Punti di Informazione turistica

InfoPoint La Stazione

Sede: Viale Stazione 3

Cell. +39 3714240125 Email: info@lastazionexperience.it

orari di apertura: Lun.-Sab. 10.00-16.00 – Dom: 9.00-13.00

Associazione Pro Marostica

Sede: Piazza Castello, 1 c/o Castello Inferiore

Tel. +39 0424 72127 Email: info@marosticascacchi.it

orari di apertura: 9.00- 13.00 / 14:30 – 18.30

Tutti i giorni, esclusi Natale e Capodanno

L’Ufficio non è responsabile di eventuali cambiamenti di date e/o programmi. Si consiglia di confrontarsi direttamente con gli organizzatori delle iniziative. Eventuali aggiornamenti verranno pubblicati

sul sito ufficiale VisitMarostica.eu oppure sul sito istituzionale del Comune di Marostica

Fonte Ufficio Cultura Turismo Comune di Marostica

