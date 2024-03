Marano Vicentino celebra le donne: iniziative per l’8 marzo

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Marano Vicentino e lo Sportello donna “Anna Filomena Barretta”, gestito dalla cooperativa sociale Con Te, organizzano alcune iniziative che vogliono coinvolgere l’intera comunità.

In particolare, sabato 9 marzo 2024, alle 20.30 in auditorium comunale ci sarà lo spettacolo “Ali spezzate”, a cura di Raffaella Calgaro, con la voce di Elda Olivieri e le musiche dei Bluemama. Un’occasione per ascoltare, vedere e riflettere insieme sul mondo di oggi e per celebrare la presenza femminile attraverso storie e canzoni. Ingresso libero e gratuito.

Elena De Marchi

“L’amministrazione comunale è consapevole del fatto che il cammino verso la parità di genere è a volte difficoltoso anche a causa di resistenze culturali e incertezze normative”, afferma l’assessora Elena De Marchi. “Anche per questo proponiamo alla cittadinanza uno spettacolo in cui le ‘ali’ ci raccontano di donne che hanno bisogno di spiccare finalmente un volo liberatorio verso dei diritti che non dovrebbero mai essere discussi, ma semplicemente affermati”.

Inoltre, in occasione dell’8 marzo il gruppo volontarie allestirà l’esterno del Comune, della palazzina del settore sociale e della scuola con dei fiocchi gialli, simbolo di gioia e luce. Anche quest’anno, nel pomeriggio dell’8 marzo, saranno portati in dono dei mazzetti di mimose alle ospiti del centro diurno comunale.

Agli esercizi commerciali del territorio comunale è infine in distribuzione la locandina “Marano celebra le donne”, per continuare a coltivare e tessere reti per una comunità presente e attiva anche sulle tematiche di genere.

Si ricorda che lo Sportello donna “Anna Filomena Barretta” è aperto il lunedì dalle 14:00 alle 16:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 12:00. Per contattarlo: tel. 3497825589, sportellodonna@comune.marano.vi.it.

Ufficio stampa Comune di Marano Vicentino

ufficiostampa@comune.marano.vi.it