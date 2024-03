Mammografia ed Ecografia: appuntamento gratuito a Bassano

In occasione della Giornata internazionale della Donna, torna l’evento “Mammografia ed Ecografia Gratuita”, promosso dall’agenzia WelfaCare con il patrocinio del Comune di Bassano del Grappa per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore al seno.

L’appuntamento è lunedì 11 marzo in piazza Libertà, davanti alle due colonne, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, con una pausa dalle 13.00 alle 14.00.

Mammografia ed Ecografia posti disponibili e prenotazioni

Sono 45 i posti disponibili per le donne bassanesi. Le prenotazioni saranno attive a partire dalle ore 9.30 di lunedì 4 marzo 2024 al sito https://prenota.welfarecare.org/

I posti solitamente vengono esauriti in poche ore. Pertanto, a chi volesse effettuare una prenotazione si raccomanda di collegarsi il prima possibile dall’orario di apertura della prenotazione.

Chi può prenotare

La possibilità di prenotare una visita è riservata soltanto alle donne residenti a Bassano del Grappa, di età compresa tra i 35 e i 49 anni al momento della prenotazione e della visita stessa, che non hanno effettuato mammografie negli ultimi dodici mesi e che non sono già inserite nei protocolli di screening del sistema sanitario nazionale (anche per familiarità) o presso altre strutture di prevenzione.

Bassano del Grappa, 1 marzo 2024

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa