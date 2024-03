Evasione fiscale: sequestrato il profitto illecito da un professionista

GDF Vicenza: proventi di evasione fiscale. Sequestrato il profitto illecitamente conseguito da un professionista

I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, nei giorni scorsi, hanno dato attuazione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza. Su richiesta della Procura della Repubblica berica, per l’importo di € 106.445,00. Importo pari alle imposte evase negli anni dal 2017 al 2018, in capo ad un professionista bassanese, quale rappresentante di macchine per l’industria e il commercio.

Evasione fiscale: le investigazioni effettuate

Le investigazioni di polizia economico-finanziaria sono state avviate sulla base di gravi indizi di violazione alle norme tributarie. Indizi emersi mediante l’analisi degli alert di rischio derivanti dalle interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo. Banche dati che evidenziavano forti anomalie sul corretto adempimento degli obblighi tributari. Oltre al versamento delle imposte da parte di un professionista bassanese, al fine di contrastare il fenomeno di evasione fiscale, privilegiando la selezione delle posizioni riconducibili a contesti imprenditoriali di maggiore rischio economico-finanziario.

Denunciato un professionista per occultamento di documenti contabili

In particolare, i finanzieri del Gruppo di Bassano del Grappa hanno eseguito un’attività ispettiva nei confronti del citato professionista. Il quale, nel corso degli accertamenti di polizia economico-finanziaria, non ha esibito le scritte contabili obbligatorie. Documenti per la quale la normativa prevede la conservazione obbligatoria, ostacolando in questo modo l’attività ispettiva.

Tale condotta ha indotto i finanzieri a ricostruire i redditi e il volume d’affari conseguiti. E, contestualmente, ha fatto scattare una denuncia alla Procura della Repubblica di Vicenza per l’ipotesi di reato di cui all’art. 10 del D.Lgs. 74/2000. Ma anche rubricato “occultamento o distruzione di documenti contabili”, con la contestuale proposta di un sequestro preventivo del profitto del reato, costituito dall’ammontare delle imposte evase.

Sequestrato preventivo per 106.445 euro a un evasore fiscale

La ricostruzione investigativa effettuata dai finanzieri bassanesi è stata valutata pienamente attendibile dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza che, condividendo l’impianto accusatorio, ha emesso un Decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie del professionista, fino alla concorrenza di € 106.445,00.

Pertanto, approfondendo la posizione patrimoniale del professionista, le Fiamme Gialle hanno sottoposto al vincolo cautelare un immobile, sito a Bassano del Grappa (VI).

La sentenza definitiva è l’unica che accerta la colpevolezza

L’operazione in questione, che si inquadra nella costante azione di contrasto all’evasione fiscale, è stata condotta nella prospettiva di assicurare, attraverso il sequestro preventivo, all’Erario e alla Giustizia l’apprensione a vantaggio dello Stato del profitto del reato commesso.

Si rappresenta che, con riferimento all’ipotesi penalmente rilevante, in ossequio al principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Il comunicato è stato autorizzato dall’Autorità Giudiziaria per motivi di interesse dell’opinione pubblica.

Comunicato Stampa dell’1 marzo 2024

Fonte: Guardia di Finanza di Vicenza