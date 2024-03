Confcommercio Vicenza e ARAV: VicenzAgri apre le porte

Fino a domenica 3 marzo: esposizione di macchine e tecnologia per l’agricoltura e il giardinaggio, formaggi dop, eccellenze venete e tanti altri eventi, grazie a Confcommercio Vicenza e ARAV

Sabato 2 marzo, alle ore 10.00, in Fiera a Vicenza (pad. 6-7), alla presenza delle Autorità, sarà inaugurata ufficialmente l’edizione 2024 di VicenzAgri, la grande esposizione di macchine e attrezzature agricole, il bosco e il giardino, che quest’anno si terrà interamente al coperto.

In mostra, al padiglione 7, il meglio della tecnologia applicata all’agricoltura e ai lavori green, con 42 ditte espositrici che rappresentano i più prestigiosi marchi di macchine agricole, trattori e mietitrebbie e attrezzature per il giardino e il bosco.

La manifestazione sarà aperta al pubblico sabato 2 e domenica 3 marzo, dalle ore 9.00 alle 18.00 con ingresso libero.

Confcommercio Vicenza e ARAV

L’evento, organizzato dall’Associazione provinciale macchine, attrezzi agricoli e boschivi di Confcommercio Vicenza propone tante altre iniziative al Pad. 6 organizzate da ARAV (Associazione regionale allevatori del Veneto) e da Passione Veneta, tra cui una mostra mercato dei formaggi ed eccellenze venete; il mercato di Campagna Amica Vicenza; laboratori didattici per i bambini e le loro famiglie e la Fattoria di Italialleva, dove si potranno ammirare bovini, ovicaprini, alpaca, asini e mini pony.

Il programma degli incontri dell’ARAV per gli operatori del settore prevede due interessanti momenti: Sabato 2 marzo, alle ore 10.15, in sala Tiziano, il convegno sul tema “Benessere animale più sostenibilità ambientale: per una filiera lattiero-casearia sinonimo di salubrità alimentare e piaceri della tavola; domenica 3 marzo alle ore 11.00, l’assegnazione del riconoscimento agli allevatori che si sono distinti per i risultati sui controlli funzionali 2023.

Alberto Bassan

“VicenzAgri è una manifestazione che fa ormai parte della tradizione ed è un punto di riferimento, di ritrovo e di condivisione per tutto il comparto dell’agricoltura, dell’allevamento e del green del Veneto – dice Alberto Bassan presidente dell’Associazione provinciale macchine attrezzi agricoli e boschivi di Confcommercio Vicenza -.

Quindi, come ogni anno, attendiamo la partecipazione di tanti operatori del settore e anche di tanti appassionati, per vedere da vicino i mezzi da lavoro, gli animali di allevamento e quant’altro ruota attorno all’affascinante mondo dell’agricoltura e del verde. La forte spinta innovativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore – spiega Bassan – porta sempre più a un miglioramento delle produzioni agricole, grazie soprattutto all’utilizzo di sistemi di connessione ufficio/campo, alla mappatura delle colture, alla semina di precisione.

Non solo: droni, telecamere, i dati precisi sui raccolti permettono di aumentare la produttività, riducendo enormemente l’utilizzo di concimi e di diserbi, a favore della qualità dei raccolti e dell’ambiente. Tutte queste tecnologie saranno visibili a VicenzAgri 2024, mentre le prossime sfide riguarderanno soprattutto l’intelligenza artificiale e l’utilizzo di mezzi autonomi.

Questa fiera servirà anche per prepararci a guardare verso nuovi orizzonti”.

1 marzo 2024

IL DIRETTORE (Ernesto Boschiero)